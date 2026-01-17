Slováci pri vianočných nákupoch šetrili, priemerná hodnota objednávok v e-shopoch poklesla

Pri vianočných nákupoch v uplynulom roku boli Slováci šetrnejší ako predchádzajúce Vianoce. Priemerná hodnota objednávky v poslednom kvartáli roka klesla zo 145 eur v roku 2024 na 132 eur v roku 2025. Vyplýva to z dát spoločnosti Upgates.
„Nakupovanie cez internet sa stalo v ostatných rokoch bežnou súčasťou našich životov, a to bez ohľadu na vek nakupujúceho a ovplyvnilo to aj nákupné správanie. Ľudia dnes nakupujú častejšie, čo sa odráža aj na klesajúcej hodnote košíka,“ uviedol Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.
Pokles priemernej hodnoty objednávky však podľa neho nemožno vnímať ako spomalenie rastu e-commerce, trend je skôr opačný. „Medziročne vzrástol tak celkový počet objednávok, ako aj celkové tržby. V oboch prípadoch predstavuje rast hodnotu okolo 5 %. Pozvoľný je aj rast počtu objednávok, ktoré pripadajú na jeden e-shop,“ dodal Benatzky.
Najviac sa v predvianočnom období predávala elektronika, hračky a oblečenie. Slovákov oslovili aj ponuky lokálnych či menších značiek, či už pražiarní kávy, výrobcov remeselných potravín alebo keramikárov.
Dáta spoločnosti ukázali, že decembrové tržby sú zvyčajne dva až trikrát vyššie ako celoročný priemer. „V prípade tovarov, ktoré sú populárne ako darčeky, môžeme hovoriť aj o desaťnásobne vyšších tržbách, no výsledky nezávisia len od tovarov, ale hlavne od investícií e-shopu do marketingu a jeho práce so súčasnými zákazníkmi. Decembrovú pozíciu ale ohrozuje rastúca popularita Black Friday a aj skutočnosť, že decembrové objednávky prichádzajú hlavne na začiatku mesiaca. Existujú viaceré e-shopy, pre ktoré je november z pohľadu tržieb už v súčasnosti lepší,“ dodal Benatzky.