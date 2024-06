Inteligentné systémy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, bezpečnosť a digitalizácia: Huawei FusionSolar debutoval na veľtrhu Intersolar Europe 2024

Divízia Digital Power spoločnosti Huawei predstavila v rámci konferencie Intersolar Europe 2024 v nemeckom Mníchove svoju novú generáciu riešení FusionSolar Smart PV+ESS. Vo svojom stánku odprezentovala špičkové riešenia a globálne úspechy pre utility sektor, ESS, C&I (komerčný a priemyselný sektor ) ako aj pre rezidenčné scenáre.

Utilitné systémy: Inteligentné systémy na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov

Spoločnosť Huawei vyvinula inteligentný systém na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý spája riešenia pre fotovoltiku, systémy ukladanie energie, riadenie záťaže, siete a systém riadenia na výrobu elektrickej energie zo slnka, a to aj pre systémy zapojené do distribučnej siete ale aj pre systémy vytvárajúce vlastnú distribučnú sieť. Cieľom riešenia je odstrániť hlavné prekážky v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie a vyriešiť globálnu výzvu na zvýšenie integrácie obnoviteľných zdrojov energie do siete a vybudovať nový energetický systém so 100 % integráciou zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie.

Foto: Huawei

Inovatívne technológie sa používajú na opätovné definovanie napätia, frekvencie a účinníka, čím sa dosahujú vyššie výnosy, plná integrácia a stabilná kontrola. Riešenie bolo prísne testované v silných aj slabých sieťach a jeho prispôsobivosť je plne overená vo všetkých prostrediach elektrických sietí. V rámci projektu Red Sea v Saudskej Arábii už osem mesiacov stabilne funguje najväčšia mikrosieť na svete. Poskytuje 100 % obnoviteľnú energiu založenú na synergii FV+ESS do novo vybudovaného mesta a stanovuje štandard pre mikrosiete na úrovni GW.

Rozsiahlou inštaláciou inteligentných systémov na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a digitálnych technológií sa Huawei Digital Power snaží vybudovať vysokokvalitné, plne digitálne komerčné elektrárne.

ESS: Nová platforma ESS pre inteligentné on-grid stringové a sieť formujúce ESS

Spoločnosť Huawei využíva koncept stringovej technológie od meničov až po ESS, kde využíva technológie riadenej výkonovej elektroniky na riešenie nestálosti a nestability lítiových batérií.

Foto: Huawei

Nová platforma ESS pre inteligentné on-grid stringové a sieť formujúce ESS sa vyznačuje architektúrou pre úplnú bezpečnosť formovaním siete pre všetky scenáre, efektívnosťou nákladov počas celého životného cyklu a úplnou digitalizáciou prepojenia. Okrem toho je platforma postavená na otvorenom ekosystéme a navrhnutá tak, aby spolu s partnermi podporovala kvalitný a zdravý vývoj elektrární počas celého životného cyklu.

Treba spomenúť, že jednou z jedinečných výhod tejto platformy je jej schopnosť vytvárania siete, ktorá je nevyhnutná na zlepšenie integrácie do siete ako aj spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Ako sa predpokladá v prípade projektu v čínskom Qinghai, keď je pomer skratu (SCR) 1,5, inteligentné on-grid stringové a sieť formujúce ESS môže zvýšiť výkon obnoviteľnej energie o 40 %.

C&I: Úplne nové riešenie FusionSolar OASIS

Foto: Huawei

Pri energetickej transformácii môže fotovoltický systém priniesť spoločnosti úrodnú pôdu podobnú živej pôde a ekologické nárasty podobné oáze, čo umožní premostiť sa a posilniť tisíce priemyselných odvetví technologickými inováciami. Fotovoltický systém pomáha spoločnostiam vyrábať zelenú elektrinu a umožňuje rôznorodé obchodné operácie. Spoločnosť Huawei preto inovovala C&I inteligentné fotovoltické riešenie na riešenie FusionSolar OASIS, ktoré má nasledujúci význam:

„O“ znamená „one stop solution“: Vďaka najkomplexnejším možnostiam poskytujeme zákazníkom jedno ucelené riešenie v oblasti solárnej energie.

„A“ svojim tvarom symbolizuje číslo 4: predstavuje štyri základné produkty: menič, optimizér, batériu na skladovanie energie a nabíjačku elektrických vozidiel.

Prvé písmeno „S“ predstavuje solárnu energiu a ESS: Všadeprítomné slnečné svetlo je zdrojom solárnej energie, ktorá umožňuje energetickú transformáciu rôznych priemyselných odvetví.

„I“ znamená inteligentný: Naše inteligentné riešenie pomáha C&I sektoru dosiahnuť jednoduchý prechod na čistú energiu a inteligentné riadenie energie.

Posledné „S“ symbolizuje bezpečnosť, z angličtiny Safety: Bezpečnosť je najvyššou prioritou pre C&I produkty a technickým princípom pre celé riešenia.

Huawei FusionSolar C&I OASIS je komplexné riešenie, ktoré integruje optimizéry, striedače, ESS a nabíjačky. Pomáha rôznym priemyselným odvetviam prejsť na ekologické a nízkouhlíkové technológie. Poskytuje aktívnu bezpečnosť na úrovni systému a väčšie možnosti pre ekologické zásobovanie energiou a podporu elektrickej siete.

V scenároch C&I ESS je bezpečnosť obzvlášť dôležitá. Spoločnosť Huawei preto navrhla inovatívnu bezpečnostnú architektúru a prepojila všetky body zlomu na bezpečnostnej línii. Napríklad séria SUN5000 prepája RSD s AFCI, aby sa zaistila nielen bezpečnosť majetku, ale aj bezpečnosť personálu. Ochrana AFCI sa spustí vždy pri aktivácii RSD. Okrem toho môže dosiahnuť aj SSLD (Smart String Level Disconnection) plus RSD (Rapid Shutdown) čím chráni zariadenie a osobnú bezpečnosť.

Huawei FusionCharge možno integrovať s fotovoltaickým systémom a s ESS, aby sa zabezpečila spoľahlivá infraštruktúra, ktorá je vysoko kvalitná, odolná a obsahuje viacero výhod. Riešenie pozostáva z FusionCharge Liquid-Cooled Power Unit (kvapalinou chladenej napájacej jednotky) a nabíjacích dispenzerov. Maximálny výkon napájacej jednotky dosahuje 720 kW a nabíjací prúd jedného konektora je 500 A. Inovatívna konštrukcia plne chladená kvapalinou predlžuje životnosť systému na 10 rokov a znižuje poruchovosť a náklady na prevádzku a údržbu. Napájacia jednotka využíva maticu zdieľania energie, aby šetrila kapacitu elektrickej siete a zlepšila mieru využitia energie. Vyhradená jednosmerná zbernica navyše v budúcnosti podporuje hladké prepojenie s ESS na jednosmernej úrovni. Synergia PV, ESS a nabíjacích technológií môže dosiahnuť inteligentné orezávanie špičiek ako aj eliminovať potrebu rekonštrukcie elektrickej siete pre rozšírenie kapacity. Zákazníci môžu flexibilne konfigurovať rýchle alebo ultrarýchle nabíjacie dispenzory podľa potreby a v budúcnosti využívať plynulý vývoj systému. Všeobecne povedané, riešenie FusionCharge pomáha maximalizovať využitie elektrickej siete, vyriešiť nedostatočný výkon siete, zmierniť tlak na integráciu elektrickej siete a zlepšiť ekologickú spotrebu energie na podporu nízkouhlíkovej mobility.

Obytné budovy: Domov, ktorý vždy žiari

Od rodinného domu až po celú komunitu. FusionSolar v oblasti bývania plánuje prepojenie susedov s VPP pre zabezpečenie energetickej nezávislosti. Spoločnosť Huawei Digital Power inovovala svoje univerzálne riešenie FusionSolar aj pre rezidenčný segment. To zahŕňa optimizéry, striedače, ESS, nabíjačky, zálohovacie zariadenie SmartGuard, systém riadenia EMMA a aplikáciu. Jedno riešenie od jedného dodávateľa je tak použiteľné pre všetky scenáre a spĺňa všetky popredajné požiadavky. Toto riešenie umožňuje domácnostiam dosiahnuť energetickú nezávislosť a nanovo definuje štandardy pre bezstarostnú prevádzku, maximálnu bezpečnosť a vynikajúcu kvalitu.

Foto: Huawei

Riešenie zahŕňa efektívnu výrobu energie, dlhodobé skladovanie energie, zálohovanie celej domácnosti, inteligentné riadenie a aktívnu bezpečnosť. Umožňuje riadenie energie v domácnosti od ekologickej výroby po inteligentnú spotrebu, od bezuhlíkových domov po bezuhlíkové komunity.

Jedným z kľúčových zariadení na realizáciu vízie bezuhlíkovej domácnosti je systém skladovania energie.. Inteligentný stringový batériový systém LUNA2000-7/14/21-S1 dosahuje vďaka inovatívnej architektúre Module+ o viac ako 40 % vyššiu využiteľnú energetickú kapacitu a predstavuje nový priemyselný štandard s až 15-ročnou životnosťou. Unikátna 5-vrstvová ochrana zaručuje bezkonkurenčnú bezpečnosť a spoľahlivosť a bezkáblový systém typu plug-and-play skracuje čas inštalácie na polovicu.

Vďaka predĺženej životnosti, dokonalému dizajnu, optimalizovanej inštalácii, špičkovej kvalite a výbornému užívateľskému zážitku poskytuje Huawei Fusion Solar Inteligentné fotovoltické riešenie pre stabilnú a spoľahlivú zelenú energiu pre viac ako 3,3 miliónom domácností na celom svete.

