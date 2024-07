Chemes predložil štátnemu teplárenskému holdingu protiponuku, Sakovej ministerstvo bude informovať o výsledku ďalších rokovaní

Rokovania o riešení situácie s dodávateľom tepla v Humennom pokračujú. Ako informuje Ministerstvo hospodárstva SR, spoločnosti Chemes a Priemyselný park Chemes predložili protiponuku štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding na prevádzkovanie dodávky energií v priemyselnom parku v Humennom.

Rokovania o zabezpečení dodávok tepla, ako aj ďalších energií do priemyselného parku, sú v pláne v nasledujúcich dňoch.

V záujme zachovania zamestnanosti v priľahlom parku, kam nie je možné dodávať energie alternatívnou trasou, ako to bolo možné zabezpečiť pre obyvateľov mesta Humenné, predložil štátny teplárenský holding firme Chemes komerčnú spoluprácu na prenájom zariadení potrebných na dodávku energií do priemyselného parku. Táto ponuka by garantovala zachovanie dodávok energií, a tým pádom aj zamestnanosti v priemyselnom parku.

Spoločnosť Chemes si vyžiadala čas na jej posúdenie, MH teplárenských holding predĺžil čas na odpoveď do 15. júla 2024.

„V uvedený deň uplynutia lehoty na odpoveď dostal štátny teplárenský holding protiponuku zo strany spoločností Chemes a Priemyselný park Chemes, o ktorej prebehnú ďalšie rokovania. O ich výsledku, ktorý bude mať vplyv aj na prípadné odstavenie spoločnosti Chemes od plynu a elektrickej energie, bude rezort hospodárstva verejnosť informovať,“ uzavrelo ministerstvo.