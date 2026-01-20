Moldavsko čoskoro vystúpi zo Spoločenstva nezávislých štátov

Moldavsko pracuje na ukončení svojho členstva v Spoločenstve nezávislých štátov. V rozhovore pre Radio Moldova to povedal tamojší podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Mihai Popsoi. Politik uviedol, že ukončenie dohôd, ktoré sú základom členstva Moldavska v spomenutom bloku, je v štádiu schvaľovania a príslušné dokumenty budú čoskoro predložené moldavskému parlamentu.
Konkrétne ide o vypovedanie troch dokumentov – Charty SNŠ podpísanej v Minsku 22. januára 1993, Dohody o založení SNŠ uzavretej 8. decembra 1991 a Dodatku k nej z 22. decembra 1991.
„To bude znamenať, že Moldavská republika už oficiálne nebude členom SNŠ. V skutočnosti sme už na nejaký čas pozastavili našu účasť, ale právne sme tam stále boli. Zrušením týchto troch základných dohôd Moldavská republika oficiálne prestane byť členom SNŠ,“ vyhlásil Popsoi. Povedal, že do polovice februára budú pravdepodobne ukončené procesy vo vláde a následne by mali príslušné rozhodnutie prijať poslanci moldavského parlamentu.
Popsoi dodal, že niektoré dohody so SNŠ, ktoré nie sú v rozpore s integráciou Kišiňova v európskych štruktúrach a „prinášajú určité výhody“, nemajú dôvod na vypovedanie. „Ale právne, v blízkej budúcnosti Moldavská republika oficiálne nebude členom SNŠ,“ skonštatoval.
Podľa jeho slov Kišiňov uzavrel so SNŠ celkovo 283 dohôd, 71 dohôd bolo vypovedaných a približne 60 je v procese ukončenia.