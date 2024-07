Ministerstvo sa snaží udržať zamestnanosť v Humennom, štátny teplárenský holding predložil spoločnosti Chemes ponuku

Štátna spoločnosť MH Teplárenský holding predložila spoločnostiam Chemes a Priemyselný park Chemes komerčné ponuky na prevzatie dodávok energií do priemyselného parku. Má ísť o posledný pokus štátu na záchranu dodávok energií do priemyselného parku.

Odpojenie od plynu

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusik, v záujme udržania zamestnanosti v regióne rezort počká s rozhodnutím o ukončení platnosti Všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na dodávky plynu pre spoločnosť Chemes do konca tohto týždňa. V prípade, ak rokovania skončia neúspešne, hrozí odpojenie od dodávok plynu pre spoločnosť Chemes v priebehu nasledujúceho týždňa. V priemyselnom parku Chemes pracuje zhruba 1 500 zamestnancov.

Ako upozornila hovorkyňa rezortu hospodárstva, problém s dodávkou tepla a teplej vody pre obyvateľov mesta Humenné vznikol po tom, ako mestom vybraný dodávateľ týchto komodít ohlásil, že nebude schopný platiť za dodávky plynu a elektriny štátnej spoločnosti SPP. Na tento problém zareagovala 18. marca vláda vyhlásením VHZ na dodávky plynu a elektrickej energie pre spoločnosť Chemes.

Záložné riešenie

„Vďaka tomu štát na nevyhnutne dlhý čas garantoval dodávky tepla a teplej vody do mesta i do priemyselného parku v meste Humenné,“ skonštatovala Pavlusik s tým, že ministerstvo paralelne pripravilo novelu zákona o energetike, aby sa obdobné situácie v mestách dali riešiť štandardnými procesmi. Túto novelu schválila Národná rada SR a podpísala prezidentka SR.

Kľúčovým dátumom pre koniec VHZ je 15. júl, keď malo mesto Humenné čas na prípravu záložného riešenia na dodávky teplej vody pre obyvateľov. Zároveň spoločnosť Chemes v uplynulých týždňoch uhradila približne tretinu zo zhruba 4,5 miliónového dlhu, ktorý voči spoločnosti SPP mala a avizovala, že zvyšný dlh plánuje uhradiť z platby za dodávky tepla a teplej vody od mestskej spoločnosti HES.

Neriešiteľný problém

Mestská spoločnosť HES však v tomto týždni poskytla rezortu hospodárstva právne stanovisko, na základe ktorého MH SR informovala, že nebude kvôli prebiehajúcim súdnym sporom platiť spornú sumu priamo spoločnosti Chemes, ale táto bude vložená do notárskej úschovy.

„Kvôli tomuto procesu sa nedá očakávať, že do uvedeného termínu 15. júl budú uhradené záväzky za plyn voči spoločnosti SPP,“ upozornila Pavlusik.

Aj keď dodávky teplej vody do mesta Humenné už bude možné k tomuto dátumu realizovať prostredníctvom mobilných záložných zdrojov na výrobu teplej vody, ktoré tam na základe žiadosti mesta už vopred inštaloval štátny MH Teplárensky holding, problém v priemyselnom parku nie je takto možné vyriešiť.

Odloženie rozhodnutia

„V záujme zachovania zamestnanosti v priľahlom priemyselnom parku preto rezort hospodárstva počká s rozhodnutím o ukončení platnosti VHZ do okamihu odpovede spoločností Chemes a Priemyselný park Chemes na ponuku, ktorú im v tomto týždni predložil štátny teplárenský holding na komerčnú spoluprácu pri nájme zariadení pre dodávku technológií na výrobu energií do parku,“ uviedla Pavlusik.

Ako dodala, v prípade, ak do konca tohto týždňa nepríde k dohode, bude v priebehu budúceho týždňa mesto Humenné rozhodovať po zastavení dodávok plynu a elektriny od spoločnosti SPP do spoločnosti Chemes o aktivácii náhradných riešení pre obyvateľov od spoločnosti MH Teplárenský holding.

Zachovanie zamestnanosti

„Obyvateľov čaká maximálne krátka odstávka v dodávkach teplej vody pri zmene dodávateľa a nie dlhodobý problém, ktorý hrozil v prípade, ak by štát nekonal. Zároveň robíme maximum aj pre to, aby sme udržali zamestnanosť v priľahlom priemyselnom parku, aj keď ide o súkromný majetok a štát nemá žiadne kompetencie, aby do tohto procesu zasahoval,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Ako v stanovisku uviedlo MH SR, Štátna spoločnosť MH Teplárenský holding predĺži termín pre spoločnosti Chemes a Priemyselný park Chemes na vyjadrenie k návrhu na komerčnú spoluprácu v oblasti prenájmu zariadení na výrobu tepla a ďalších energií v priemyselnom parku v Humennom do pondelka 15. júla 2024. Akceptuje tak požiadavku týchto spoločností, ktoré si vyžiadali viac času na detailné posúdenie predloženej ponuky.

Obmedzené právomoci

MH SR zároveň deklarovalo, že s ukončením platnosti Všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) tiež počká do pondelka. Zastavenie dodávok energií do spoločnosti Chemes v prípade zlyhania týchto rokovaní tak môže nastať koncom budúceho týždňa.

„Žiadosť o predĺženie času na vyjadrenie vnímam ako dôkaz toho, že ponuka, ktorú predložil štátny teplárenský holding, je relevantná a spoločnosti Chemes aj Priemyselný park Chemes sa ňou reálne zaoberajú. Po tom, ako sme spravili maximum pre to, aby ľudia v Humennom nezostali bez teplej vody, teraz robíme maximum i pre to, aby sme udržali zamestnanosť v tomto priemyselnom parku. Aj keď treba zdôrazniť, že ide o súkromný areál, kde má štát iba veľmi obmedzené právomoci,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Komerčná spolupráca

MH SR uviedlo, že dodávky teplej vody do mesta Humenné je už možné alternovať prostredníctvom mobilných záložných zdrojov na výrobu teplej vody, ktoré tam na základe žiadosti mesta vopred inštaloval štátny MH Teplárensky holding. Problém v priemyselnom parku nie je možné takýmto spôsobom vyriešiť.

Štátny teplárensky holding preto predložil spoločností Chemes a Priemyselný park Chemes ponuku na komerčnú spoluprácu, nájom zariadení potrebných na výrobu a dodávku energií do priemyselného parku. Pôvodná lehota, ktorá mala vypršať v piatok večer (12. júla 2024) bola na základe žiadosti oboch spoločností predĺžená do nasledujúceho pondelku. Rezort hospodárstva bude následne informovať o ďalšom vývoji.