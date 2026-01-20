CR7 opäť porazil Juventus. Súd potvrdil, že Ronaldo má dostať takmer 10 miliónov eur

Cristiano Ronaldo zaznamenal ďalšie víťazstvo nad Juventusom – tentoraz mimo futbalového ihriska. Taliansky súd v Turíne definitívne rozhodol v prospech čoskoro 41-ročného Portugalčana a v dlhotrvajúcom mzdovom spore potvrdil, že turínsky klub mu dlhuje 9,8 milióna eur.
Ako informuje denník La Gazzetta dello Sport, sudca Gian Luca Robaldo zamietol odvolanie Juventusu v kauze, ktorá sa ťahala od roku 2021, keď portugalská hviezda opustila Turín a prestúpila späť do Manchestru United. Tým potvrdil arbitrážne rozhodnutie z apríla 2024.
Juventus tak definitívne stratil nárok na spornú sumu 9,8 milióna eur, ktorá sa po započítaní úrokov pohybuje približne na úrovni 11 miliónov eur a ktorú už Ronaldovi vyplatil. Okrem toho bude klub znášať aj trovy súdneho konania.
Z finančného hľadiska však verdikt neznamená pre Juventus dodatočný zásah do rozpočtu. Sporná čiastka bola už zahrnutá a rezervovaná v účtovníctve za sezónu 2023/2024, takže klub s týmto výdavkom vopred počítal.
Pre Ronalda ide o symbolickú, no výraznú výhru nad bývalým zamestnávateľom. CR7 tak dokazuje, že aj roky po odchode z Turína dokáže Juventus poraziť – či už na trávniku, alebo v súdnej sieni.