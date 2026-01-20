USA sa neboja výpredaja vládnych dlhopisov Európanmi. Nemá to logiku, povedal americký minister financií

Americký minister financiíScott Bessent neverí, že by sa európske krajiny rozhodli masívne vypredávať americké dlhopisy v odvete na colnú vojnu, ktorou prezident USADonald Trump hrozí krajinám odmietajúcim jeho snahu o ovládnutie Grónska.
Takýto krok by popieral logiku, povedal Bessent v utorok novinárom počas Svetového ekonomického fóra v Davose.
Ostré reakcie
Trumpove víkendové vyhlásenie o uvalení 10-percentného cla na desať európskych krajín vyvolalo v Európe ostré reakcie. Medzi zvažované odpovede patrí zavedenie odvetných ciel, ale aj prípadná riadená stratégia výpredaja amerických vládnych dlhopisov.
Približne tretinu obchodovaných dlhopisov USA, ktorých celková hodnota sa odhaduje na asi 30 biliónov dolárov, vlastnia zahraniční investori na čele s Japonskom. Ďalšími veľkými držiteľmi amerických štátnych dlhopisov sú Veľká Británia, Belgicko, Kanada a Francúzsko.
Desať biliónov
Agresívny výpredaj dlhopisov by spôsobil prudký nárast dlhodobých úrokových sadzieb, výrazne by predražil refinancovanie amerického dlhu a ťažko by doliehal na firemné financovanie aj ekonomiku ako celok.
„Európania držia približne 10 biliónov dolárov v amerických aktívach: okolo 6 biliónov v amerických akciách a približne 4 bilióny v štátnych dlhopisoch a iných obligáciách,“ uviedla Ipek Ozkardeskaya, hlavná analytička spoločnosti Swissquote. „Predaj týchto aktív by podrazil americké trhy,“ dodala.
Chýba logika
Bessent však na novinársku otázku, či sa USA na takýto scenár pripravujú, odpovedal, že „to nedáva žiadnu logiku“.
Trh s americkými štátnymi dlhopismi označil za „najvýkonnejší trh na svete“ a zároveň za „najlikvidnejší“ dlhopisový trh. Dodal, že očakáva, že Európania si svoje pozície ponechajú, nie že ich budú odpredávať.
Lídri Európskej únie sa zídu na mimoriadnom summite vo štvrtok v Bruseli, aby prerokovali možnosti reakcie na krízu okolo Grónska.