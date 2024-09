Týždeň očami Pavla Urbana: Hlas-SD vystavil červené čiary a na Dankovi je, či zohne hlavu

Po niekoľkomesačných prekáračkách medzi Hlasom-SD a SNS, materská strana prezidenta Petra Pellegriniho konečne povedala, dosť. Zverejnila tri podmienky za akých bude podporovať, tak koaličný balík konsolidačných opatrení, ale aj ako treba v budúcnosti pracovať v rámci koalície. Pravdepodobne znovu narazí národniarov, ale na premiérovi je aby „umravnil“ ich lídra Andreja Danka.

Hlas-SD to teraz myslí akože vážne

Podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš zverejnil, že ak sa má schváliť úsporný balík, jeho strana trvá na schválení minimálnej mzdy ešte v tomto roku, v rovnakom čase by sa malo pomôcť samosprávam.

Ďalšia podmienka sa týka fungovania koalície v budúcnosti. „Strana Hlas bude hlasovať len za zákony, ktoré schválila vláda, alebo prešli koaličnou radou. Ak neprejdú zákony, ktoré boli schválené na rokovaní kabinetu alebo na koaličnej rade, strana Hlas sa postaví a nebude pokračovať v schôdzi, kým sa tento problém nevyrieši,“ konštatoval Erik Tomáš v diskusnej relácii TA3.

Všetkým je jasné, že týmto narážal predovšetkým na SNS, ktorá podmieňuje schválenie zákona o minimálnej mzde obnovením automatu o minimálnom dôchodku. Práve pre takýto postoj národniarov sa zákon o minimálnej mzde, ktorý vláda schválila ešte 21. augusta, na rokovanie zákonodarného zboru ešte nedostal.

Problematická bude aj požiadavka, aby sa v parlamente hlasovalo iba o zákonoch, ktoré schváli vláda alebo odsúhlasí koaličná rada. V posledných mesiacoch sme boli svedkami viacerých návrhov zo strany SNS, z ktorých niektoré zasahovali aj do kompetencií ministerstiev, ktoré vedú práve nominanti Hlasu-SD.

Na ťahu je Danko, ale aj jeho poslanci

Podmienky Hlasu-SD pravdepodobne zaskočili národniarov, lebo si doteraz robili čo len chceli. Predkladali návrhy, vydierali koaličného partnera a cieľom bolo iba aby sa Danko dostal do čela parlamentu. Červená čiara je zverejnená a čaká sa čo urobí SNS aby súčasná koalícia aj naďalej fungovala. Samozrejme treba sa zároveň opýtať či s uvedenými podmienkami Hlas-SD myslí naozaj vážne.

Známe je, že v samotnej strane nie je situácia ružová. Predseda Matúš Šutak Eštok čelí tlakom, že bez konzultácií s vlastnými členmi súhlasí s niektorými návrhmi koaličných partnerov a na druhej strane podľa našich informácií niektorí členovia by sa chceli vrátiť späť do Smeru-SD. Otázne je, či ich tam vôbec chcú.

Ako nám povedal jeden z poslancov Smeru-SD, majú dostatok vlastných ľudí aby museli prijať tých, čo od strany odskočili. Problémom pre koalíciu je, že jej väčšina závisí od štyroch hlasov.

Traja poslanci Hlasu-SD už pohrozili pri odvolávaní Michala Šimečku a ľahko sa nájdu aj ďalší, čo môže znefunkčniť samotnú koalíciu. Samozrejme, ani jeden z nich z koalície nechce vystúpiť, ale už majú dosť súčasného štýlu komunikácie medzi koaličnými partnermi.

Posledné slovo bude mať pravdepodobne poslanecký klub SNS, ktorý musí povedať či s takýmito podmienkami súhlasí. Úmyselne hovorím poslanecký klub a nie SNS, lebo ako naznačil člen klubu Rudolf Huliak, tento pozostáva z členov viacerých strán a každá z nich môže mať vlastné požiadavky. Tým akoby naznačil Andrejovi Dankovi, aby sa nerozhodoval sám, lebo on predsa nereprezentuje strany, ktorých členovia sú súčasťou klubu SNS.

Predseda národniarov to pravdepodobne nebude mať ľahké. Z jednej strany určite nechce narušiť stabilitu koalície a urobil by všetko aby tomu zabránil, ale či budú ochotní to urobiť aj jeho poslanci, si nemôže byť úplne istý. Ja si ale predsa len myslím, že aj oni sú proti prípadným predčasným voľbám, lebo ako by sa znovu dostali na politické výslnie. Každá z ich strán by ťažko prekročila volebný prah a dostala sa samostatne do parlamentu.

Keď už hovorím o predčasných voľbách, ktoré zatiaľ nehrozia, v Smere-SD sú aj na ne pripravení, lebo musia zvažovať všetky alternatívy. Otázne je, kto by si zobral na vlastné plecia bremeno zodpovednosti za koniec súčasnej koalície. To z koaličných partnerov ani jeden nechce a preto sa aj konflikt vyrieši na spokojnosť všetkých.