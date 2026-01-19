Šefčovič: EÚ by sa uprostred Trumpovej hrozby ciel mala vyhnúť „nebezpečnej špirále smerom nadol“

Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič vyhlásil, že nové clá zavedené Spojenými štátmi by mohli spustiť „veľmi nebezpečnú špirálu smerom nadol“ a že európski lídri by sa mali „takémuto vývoju jednoducho vyhnúť“. „Medzi lídrami prebiehajú konzultácie. V prvom rade sme veľmi jasne zopakovali naše zásady – územná suverenita, integrita a medzinárodné právo sú absolútne základné princípy,“ povedal Šefčovič v rozhovore pre Deutsche Welle.
Niektorí európski zákonodarcovia, ako napríklad Manfred Weber zo stredopravej Európskej ľudovej strany, uviedli, že Európsky parlament možno nebude môcť ratifikovať obchodnú dohodu medzi USA a Európskou úniou, ktorá bola dosiahnutá minulé leto. Podľa tejto dohody by tovar z EÚ čelil 15 % clu prichádzajúcemu do USA, zatiaľ čo tovar z USA by v EÚ nečelil žiadnym clám.
Šefčovič pre DW ďalej zdôraznil, že cesta k ratifikácii dohody bude „veľmi komplikovaná“. Poznamenal, že nová dohoda medzi EÚ a Mercosurom „by nám mala pomôcť viac než len kompenzovať negatívne dôsledky zvýšených ciel zavedených Spojenými štátmi“.
Nová dohoda EÚ s latinskoamerickým obchodným blokom Mercosur, podpísaná v sobotu, výrazne zníži obchodné bariéry medzi oboma stranami. Šefčovič tiež povedal, že EÚ uskutočňuje najglobálnejší obchod, väčší ako Čína a USA. „Sme predvídateľní. Vždy hľadáme vzájomné výhody, dohody a sme jednoducho najväčším obchodným blokom na tejto planéte s obrovskou spotrebiteľskou silou, veľmi solídnou klientelou a spoločnosťami svetovej triedy,“ skonštatoval Šefčovič.