V Rusku minulý rok zablokovali rekordný počet webových stránok. Štátny cenzor monitoruje všetky veľké sociálne siete

Ruský štátny telekomunikačný a online regulátorRoskomnadzor v minulom roku zablokoval prístup k 1,289 milióna online stránok, ktorých obsah považuje za citlivý, čo predstavuje nárast o 59 % oproti roku 2024. Úrady zároveň rozšírili monitoring a sprísnili obmedzenia týkajúce sa citlivého obsahu.
Podľa exilového webu The Moscow Times, najvyšší nárast blokovaných stránok súvisel s materiálmi o nástrojoch na obchádzanie obmedzení prístupu na internet, ktorých počet vzrástol o 1 235 percent na viac než 93‑tisíc stránok. Blokovanie obsahu týkajúceho sa LGBTQ+ tém stúplo o 269 % na 170 300 prípadov, zatiaľ čo blokovanie príspevkov spojených s predajom alkoholu vzrástlo o 190 percent na viac než 18 700.
Po WhatsAppe prišli na rad aj FaceTime, Snapchat a Roblox. Podľa Moskvy sú plné teroristov
Zvýšené blokovanie obsahu sa týkalo aj ďalších kategórií vrátane detskej pornografie (+131 percent), drog (+80 percent) a zapájanie maloletých do nezákonných aktivít (+60 percent).
Roskomnadzor monitoroval veľké sociálne siete vrátane platforiem VKontakte, Odnoklassniki, Moi Mir, Mail.ru Answers, Rutube, TikTok, Likee a Telegram.
Podľa Urvana Parfentijeva z ruského Centra pre bezpečný internet je nárast spôsobený aj tým, že úrady rozšírili kategórie obsahu, ktorý považujú za nezákonný.