Polícia zadržala šéfku Pirátskej strany Šubovú, Demokrati hovoria o pomste – VIDEO

Policajti v pondelok zadržali šéfku Pirátskej stranyZuzanu Šubovú, ktorá pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v rokoch 2021 až 2022 ako šéfka protikorupčnej sekcie. Informovali o tom predstavitelia opozičnej politickej strany Demokrati s tým, že u nej zároveň vykonávajú domovú prehliadku. Podľa podpredsedu Demokratov Juraja Šeligu ide o pomstu za poukazovanie na kauzu haciend postavených z dotácií PPA.
Nenávistné listy
Dôvodom celej veci je podľa Šeligu to, že niekto posiela nenávistné listy aktuálnemu šéfovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, ktorý v minulosti tiež pôsobil na PPA ako generálny riaditeľ.
Kauza haciendy má podľa Šubovej po dvoch rokoch prvé výsledky, z podvodu obvinili konkrétnu osobu
Ten preto podal trestné oznámenie pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania. „Pani Šubová bola k tomu vypovedať opakovane. Odmietla, že ona by niečo také urobila,“ zdôraznil Šeliga.
Polícia má podľa Šeligu v úmysle doma u Šubovej zaistiť počítače, mobily a tlačiarne. Šubová má ísť totiž o týždeň vypovedať v kauze haciend do Bruselu. „Nevedia čo robiť, nevedia, ako jej zavrieť ústa,“ skonštatoval.
EÚ musí zasiahnuť
„Som v šoku, že slovenská polícia zadržala Zuzanu Šubovú, ktorá mala na budúci týždeň vypovedať v Európskom parlamente. Žiadam o vysvetlenie, prečo ju slovenská polícia zadržala. Paní Šubová patrí k osobnostiam, ktoré dlhodobo upozorňujú na nekalosti v oblasti čerpania európskych dotácií na Slovensku,“ napísal na sociálne sieti český europoslanec Tomáš Zdechovský.
Zadržanie Šubovej podľa neho vzbudzuje podozrenie, že cieľom je zastrašiť osoby, ktoré sa podieľajú na rozkývaní pochybného čerpania európskych dotácií. „Pokiaľ by to tak bolo, tak musí EÚ zasiahnuť,“ dodal Zdechovský.