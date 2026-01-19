Kyjev informoval o ruských plánoch útoku na ukrajinské jadrové elektrárne, svet varuje pred „katastrofickými následkami“

Ukrajina neeviduje pripravenosť Ruska dodržiavať žiadne dohody a zastaviť vojnu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Industrial landscape of plant pipes producing toxic smoke with air pollution in the sky on sunset, hydroelectric dam and high voltage towers, Zaporizhzhia, Ukraine
Foto: www.gettyimages.com
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajina informovala medzinárodných partnerov o plánoch Ruska zaútočiť na rozvodne, ktoré napájajú ukrajinské jadrové elektrárne. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu.

Ten pripomenul, že podľa ukrajinských spravodajských služieb Moskva plánuje nebezpečné útoky na zariadenia, ktoré poháňajú jadrové elektrárne. „Moskva nepozná hranice vo svojom genocídnom cieli pripraviť Ukrajincov o elektrinu počas mrazivej zimy,“ poznamenal Sybiha.

Varovanie pred katastrofickými následkami

Zdôraznil tiež, že Ukrajina zdieľa relevantné informácie s partnermi a varuje ich pred „potenciálne katastrofickými následkami“. „Je načase, aby sa svet vrátane MAAE a hlavných svetových mocností, ktoré si cenia jadrovú bezpečnosť, ozval a vydal jasné varovania Moskve, čím ju prinúti upustiť od takýchto bezohľadných plánov,“ podotkol.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým informoval o správe rozviedky a poznamenal, že Ukrajina neeviduje pripravenosť Ruska dodržiavať žiadne dohody a zastaviť vojnu.

Fotogaléria k článku:

UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru
19 fotografií v galérii
UKRAJINA: Útoky Ruska na energetickú infraštruktúru

Rusko sa zameriava len na útoky a šikanovanie ľudí

Namiesto toho existujú dostatočné dôkazy o tom, že ruskí okupanti pripravujú nové útoky na ukrajinský energetický sektor a infraštruktúru, najmä na zariadenia a siete, ktoré slúžia jadrovým elektrárňam, zdôraznil Zelenskyj.

„Každý takýto ruský útok na energiu v takejto krutej zime oslabuje a znehodnocuje úsilie kľúčových štátov, najmä Spojených štátov, o ukončenie tejto vojny. Ukrajina je v diplomacii maximálne konštruktívna, zatiaľ čo Rusko sa zameriava len na útoky a šikanovanie ľudí,“ poznamenala ukrajinská hlava štátu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Andrij SybihaVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: ruské hrozby ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské jadrové elektrárne Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk