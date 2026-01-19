Putinova moc slabne, v Rusku narastá rozhorčenie nad „večnou“ vojnou

Podľa analytikov dôvera vo Vladimira Putina rýchlo klesá – a to v Rusku i na medzinárodnej scéne.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Putin
Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Globálna autorita ruského prezidenta Vladimira Putina utrpela obrovský úder tým, že ruskí spojenci v ostatnom období vážne utrpeli. Referuje o tom denník Washington Post.

„Keďže spojenci ako Venezuela, Sýria a Irán sú ostreľovaní alebo bombardovaní, Putinove sľuby na medzinárodnej scéne sú vnímané ako prázdnejšie než kedykoľvek predtým a jeho klamstvá ako menej presvedčivé,“ poznamenáva spomenutý denník.

Vôvera v Putina rýchlo klesá

Washington Post zároveň zdôrazňuje, že podľa analytikov dôvera vo Vladimira Putina rýchlo klesá – a to v Rusku i na medzinárodnej scéne, najmä v očiach Donalda Trumpa, kľúčových spojencov Moskvy a provojnovej komunity. Po zajatí Nicolása Madura a americkej podpore protestov v Iráne sa Putin obmedzil na výzvu USA k dodržiavaniu medzinárodného práva.

Obzvlášť nešťastnou pre Putinov režim bola epizóda zaistenia ruského ropného tankera Američanmi v Atlantiku po týždňovej naháňačke, do ktorej bola zapojená jadrová ponorka a ruské lietadlá. Putin na to verejne takmer nereagoval.

Zvláštna reakcia

„Putinova reakcia vyzerá zvláštne, ale je veľmi logická: neútočí na Trumpa, pretože dúfa v symetrické pochopenie ruských potrieb. Putin vie, že ak bude reagovať prehnane, ak ukáže, že ho to bolí, všetci uvidia jeho slabosť,“ poznamenal politológ Vladimir Pastuchov.

V Rusku tiež narastá rozhorčenie nad „večnou“ vojnou na Ukrajine, ktorá už trvá dlhšie ako účasť Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Blogeri podporujúci vojnu píšu o porážke, stratách a o tom, že plody vojny poputujú do USA a Číny. Prieskumy ukazujú prudký nárast pesimizmu a takmer univerzálnu túžbu po mieri.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Vladimir Putin
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Washington Post

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk