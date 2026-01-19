Pri zrážke dvoch rýchlovlakov zahynulo v Španielsku najmenej 39 ľudí, ďalší sú zranení

Najmenej 39 ľudí zahynulo a viac ako 70 ďalších utrpelo zranenia pri zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov, ku ktorej došlo na juhu Španielska. Premiér Pedro Sánchez označil noc po nehode za „noc hlbokej bolesti“.
K nešťastiu došlo v nedeľu večer v autonómnom regióne Andalúzia, keď sa vlak smerujúci z Malagy do Madridu vykoľajil neďaleko mesta Adamuz a prešiel na vedľajšiu koľaj, kde sa zrazil s protiidúcou súpravou. Oba vlaky sa po náraze vykoľajili, uviedol správca železničnej infraštruktúry Adif na sociálnej sieti X.
Hovorca polície pre verejnoprávnu televíziu RTVE potvrdil, že pri nehode zahynulo 39 ľudí. Najvyšší predstaviteľ krízového riadenia v Andalúzii Antonio Sanz na tlačovej konferencii uviedol, že zranenia utrpelo najmenej 73 osôb. „Je pravdepodobné, že počet obetí ešte vzrastie,“ dodal s tým, že záchranárov čaká „veľmi zložitá noc“.
Zvláštna nehoda
Minister dopravy Óscar Puente uviedol, že 30 zranených previezli do nemocníc vo vážnom stave a že všetkým zraneným už bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. Nehoda sa podľa neho stala na rovnom úseku trate, ktorá bola kompletne zrekonštruovaná, a prvý vykoľajený vlak bol „prakticky nový“, čo robí celú udalosť „mimoriadne zvláštnou“.
Železničný dopravca Iryo oznámil, že vo vlaku z Malagy do Madridu sa nachádzalo približne 300 cestujúcich, pričom prítomnosť stoviek ľudí uväznených vo vrakoch výrazne komplikovala zásah záchranných zložiek.
„Problém je, že vozne sú skrútené a kov je prepletený s ľuďmi vo vnútri,“ povedal pre RTVE veliteľ hasičov v Córdobe Francisco Carmona. Dodal, že záchranári museli v niektorých prípadoch najskôr vyzdvihnúť mŕtve telo, aby sa dostali k živým. Podľa Sanza sa niektoré vozne zrútili zo štvormetrového násypu.
Správca železničnej infraštruktúry Adif oznámil, že vysokorýchlostné spoje medzi Madridom a andalúzskymi mestami Córdoba, Sevilla, Malaga a Huelva budú minimálne počas celého pondelka pozastavené. Zároveň uviedol, že na železničných staniciach v Madride, Seville, Córdobe, Malage a Huelve zriadili priestory určené na pomoc príbuzným obetí tragédie.
Šťastie v nešťastí
Svedectvá preživších opisujú dramatické momenty po zrážke. Cestujúca z druhého vlaku smerujúceho do mesta Huelva, ktorá sa predstavila len krstným menom Montse, povedala pre španielsku verejnoprávnu televíziu, že súprava sa „po prudkom náraze úplne zastavila a všetko sa ponorilo do tmy“.
Opísala, že ju v poslednom vozni prudko odhodilo a videla, ako batožina padá na ďalších cestujúcich. „Sprievodkyňa za mnou si udrela hlavu a krvácala. Deti plakali,“ uviedla. Dodala, že mala šťastie, že sedela v poslednom vozni. „Mám pocit, že som dostala druhú šancu na život.“
Ďalší preživší, Lucas Meriako, ktorý cestoval v prvom vykoľajenom vlaku, pre televíziu La Sexta povedal, že scéna „vyzerala ako z hororu“.„Pocítili sme veľmi silný náraz zozadu a dojem, že sa celý vlak zrúti, rozpadne… veľa ľudí sa zranilo od rozbitého skla,“ uviedol.