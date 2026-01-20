Podnikateľom zostáva na zaplatenie dane z motorových vozidiel niekoľko dní, pozor na zmeny

Už len niekoľko dní ostáva podnikateľom na to, aby podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj uhradili. Túto povinnosť si musia každoročne splniť do 31. januára. Tento rok sa však posledný možný termín posúva až na 2. februára, keďže koniec januára vychádza na sobotu. „Tento zákonný termín sa týka všetkých, ktorí používajú vozidlá na podnikateľské účely. Či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu,“ upozorňuje finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia Ladislav Kaušic.
Výnimkou sú iba podnikatelia, ktorí si autá namiesto kúpy prenajali. Tí sa o daň nemusia starať. Túto zodpovednosť na seba totiž preberá lízingová spoločnosť, ktorá je zapísaná v technickom preukaze ako držiteľ vozidla. „Ak je auto v operatívnom lízingu, lízingová spoločnosť rieši daň za klienta. Existujú však aj situácie, kedy podnikateľ trvá na tom, aby bol v technickom preukaze vedený ako držiteľ on. V takomto prípade si musí daň zaplatiť sám,“ vysvetľuje Ladislav Kaušic. V prípade finančného lízingu už povinnosť platby zostáva na samotnom podnikateľovi.
Platia viaceré novinky
Podnikatelia a firmy však musia pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2025 zvýšiť opatrnosť. Vstúpili totiž do platnosti viaceré novinky. Zmenil sa spôsob určenia základu dane pre viaceré kategórie vozidiel, čo predstavovalo reakciu na požiadavky európskej legislatívy a presnejšie sa tak zohľadnili technické parametre vozidiel. Zároveň stratili niektoré druhy elektromobilov zvýhodnenie nulovej sadzby dane a základ dane pri nákladných vozidlách sa viac spresnil.
Taktiež sú nové prepracované ročné sadzby dane, ktoré teraz výraznejšie zohľadňujú technické parametre vozidla a európske požiadavky. „Pre kategórie vozidiel L, M1 a N1, ktoré nie sú elektrické, sa ročné sadzby nemenia. Najväčšia zmena sa však týka ťažkých nákladných vozidiel a autobusov, kde sa sadzby prepočítavajú podľa presnejšej metodiky,“ približuje Ladislav Kaušic.
Základná ročná sadzba
Zároveň sa zrušila možnosť znižovať ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla pri všetkých kategóriách vozidiel. Po novom sa vozidlá počas prvých troch rokov od mesiaca ich prvej evidencie zdaňujú základnou ročnou sadzbou. Súčasne sa zaviedli a zjednotili pravidlá, podľa ktorých sa ročná sadzba dane zvyšuje v závislosti od veku vozidla. „Sadzba sa zvyšuje o 10 % každé tri roky, najviac do úrovne 50 %. Z tejto úpravy ostávajú vyňaté vozidlá kategórie O, teda prípojné vozidlá,“ vyčísľuje Ladislav Kaušic.
Zároveň platí, že sa ročná sadzba dane pre vozidlá kategórie L, M1 a N1 znižuje o 50 %, ak ide o hybridné motorové vozidlo, motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG) či o motorové vozidlo na vodíkový pohon.