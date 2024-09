Týždeň očami Pavla Urbana: Šutaj Eštok má čo robiť, musí hasiť vo vlastných radoch

Bývalý predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini vedel do čoho ide, keď sa rozhodol pre koalíciu so Smerom-SD a SNS. Vízia prezidentského kresla bola lákavá a veľmi nerozmýšľal, čo sa môže stať po jeho zvolení do čela krajiny.

Iste nečakal, že líder národniarov bude takmer ihneď ašpirovať na funkciu predsedu parlamentu a bude robiť všetko preto, aby to aj dosiahol.

Niektoré kroky najmenšej koaličnej strany už vyvolávajú rozruch aj v Hlase-SD. Jej nový predseda čelí kritike vo vlastných radoch a napätie sa možno bude stupňovať.

SNS útočí všetkými prostriedkami

Slovenská národná strana (SNS) s cieľom uskutočniť sen svojho predsedu začala ihneď útočiť na Hlas-SD. Terčom sa stali takmer všetci jeho nominanti, počnúc Erikom Tomášom, keď stopovali zvýšenie minimálnej mzdy.

Následne „zahláseným“ zasahovaním do práce ministra školstva Tomáša Druckera, konštantným spochybňovaním práce ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej a najnovšími útokmi na šéfku rezortu hospodárstva Denisu Sakovú.

Hlas-SD akoby na všetko nereagoval a mlčal. Občas sa ohlásil jeho nový predseda Matúš Šutaj Eštok, že sa s tým musí prestať, ale tým sa to aj končilo. Útoky pokračovali aj naďalej. Začalo sa pochybovať na čo vlastne Hlas-SD vlastne vôbec vznikol. Neobhajuje vlastný program, dá sa fackovať stranou, ktorá by sa podľa preferencií asi ťažko dostala do parlamentu a plní bez diskusie požiadavky premiéra Roberta Fica.

Zlomová bola pravdepodobne požiadavka na odvolanie podpredsedu parlamentu Michala Šimečku, keď predseda Hlasu-SD, podľa našich informáci, bez konzultácie s poslancami, súhlasil s týmto krokom.

V Hlase-SD sa zrazu objavili rebeli

Šutaj Eštok určite nečakal, že návrh na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu môže vyvolať problémy v strane, lebo doteraz všetky rozhodnutia, ktoré dostal na príkaz premiéra, nikto v strane verejne nekomentoval.

Zrazu však zistil, že v radoch strany Hlas-SD nie všetci súhlasia s krokmi jej lídra. Ukázalo sa to pri hlasovaní o Šimečkovi, keď traja poslanci za tento návrh nezahlasovali a akcia Smeru-SD a SNS prešla s najtesnejším výsledkom. Keby chýbal ešte jeden hlas, mal by čo vysvetľovať svojim koaličným partnerom. Takto musí svoje rozhodnutie vysvetľovať iba vlastným poslancom.

V hlasovaní nešlo vlastne o osud Šimečku, ale ako mi povedali zdroje z vedenia strany išlo o odkaz jej predsedovi, že takto to ďalej nemôže. Počet nespokojných v jej radoch sa môže rozšíriť a Šutaj Eštok by mal zrazu problém. Útoky zo strany národniarov a s podporou Fica pokračujú. Netreba očakávať, že prestanú, až kým sa Andrej Danko nestane predsedom parlamentu.

Nespokojní členovia Hlasu-SD nechcú vystúpenie z koalície. Požadujú iba to, aby strana bola rešpektovaná a nedovolila, aby si s ňou robil každý čo chce. Očakávajú, že všetky návrhy koaličných strán sa odsúhlasia na koaličnej rade a nielen pri stretnutí predsedov troch vládnych politických subjektov.

V opačnom prípade ich nepodporia, čo určite môže viesť k ďalšiemu napätiu. Očakávajú tiež, aby prestali útoky na ich ministrov , musím však povedať, že niektoré sú oprávnené, ale aby sa každý venoval vlastnému rezortu. Požiadaviek je veľa, uvidíme však. čo sa stane, ak nebudú splnené…