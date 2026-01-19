Zdravé sebavedomie alebo veľký risk? Vlhová bude najbližšie lyžovať až na ZOH - FOTO

Všetko nasvedčuje tomu, že Vlhová bude najbližšie súťažiť až priamo v dejisku hier.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa dostala do nominácie Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) na zimné olympijské hry v Taliansku. Zatiaľ však nesúťažila, naposledy tomu bolo 20. januára 2024, keď sa zranila v Jasnej.

Nepredstavila sa ani vo Flachau

Do ZOH zostáva iba jediný slalom a to v českom stredisku Špindlerův Mlýn. Konať sa bude 25. januára. No podľa informácií webu sportovy.cas.sk tam Liptáčka prihlásená nie je. „Petra Vlhová nie je prihlásená,“ uviedla hovorkyňa pretekov Martina Beranová pre uvedenú webstránku s tým, že sa prihlásiť dalo do 17. januára.

Slovenka sa však zaregistrovala do nočného slalomu vo Flachau, kde sa napokon nepredstavila. Tím Vlhová zaregistroval Petru na všetky preteky SP vrátane Flachau ako preventívne opatrenie, aby mohla štartovať, ak by sa cítila byť pripravená súťažiť. Všeobecne platí, že registrácia je potrebná vopred, aby boli otvorené všetky možnosti. Registráciu je možné zrušiť až do stretnutia kapitánov tímov, ktoré sa koná deň pred súťažami,“ uviedol organizátor pretekov vo Flachau Markus Aichner, hovorca Rakúskeho lyžiarskeho zväzu.

Prvé preteky po vyše dvoch rokoch

Aktuálne 30-ročná olympijská šampiónka vo videu, kde oznámila svoj návrat, nespomínala, žeby sa mala zúčastňovať aj obrovského slalomu. Preto je aj logické, že jej meno nesvieti na štartovej listine utorňajšieho (20.1.) podujatia v Kronplatzi.

Všetko nasvedčuje tomu, že Vlhová bude najbližšie súťažiť až priamo v dejisku hier. Budú to jej prvé preteky po vyše dvoch rokoch a hneď na najväčšom športovom sviatku na svete.

