Nemožné sa stalo realitou, Slovenky zdolali favoritky z USA. Štvrťfinále im nestačí, chcú prejsť aj cez Austrálčanky (foto)

Slovenské tenistky dokázali nemožné, keď zdolali favorizované Američanky. Tým síce chýbalo niekoľko top hráčok, avšak porovnanie zázemí oboch krajín je na neuskutočniteľnej úrovni.

Kým USA majú v prvej svetovej stovke až 17 tenistiek, naše iba jednu. Pred duelom bolo jasné, že pôjde o duel medzi najväčším a najmenším štátom na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej (BJKC).

Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková sa tešia po zisku bodu proti Američankám Ashlyn Kruegerovej a Taylor Townsendovej počas tenisovej štvorhry Pohára Billie Jean Kingovej vo štvrtok 14. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Napriek tomu sa zrodilo doteraz najväčšie prekvapenie a do štvrťfinále zaslúžene a po tímovom výkone prekĺzli rodáčky spod Tatier.

Tam ich čakajú Austrálčanky, ktoré nemuseli úvodné kolo hrať, keďže boli nasadené ako tím číslo štyri. Do osemfinále nezasiahli ani minuloročné finalistky z Kanady a Talianska, taktiež ani Češky.

Nervydrásajúci vyrovnaný súboj

Proti Američankám to bol súboj o každú jednu loptičku. A to doslova. O postupujúcom rozhodol až siedmy slovenský mečbal v rozhodujúcej štvorhre v treťom sete – supertajbrejku hranom na desať víťazných bodov.

Skončilo to 10:8, naše viedli už 9:2, no vtedy začala obrovská dráma. Deblový duel, ale aj celé stretnutie proti USA, ukončila smečom Tereza Miháliková.

Obe dvojhry boli vyrovnané, až tri zo štyroch setov skončili rozdielom dvoch gemov. Jeden bol jednoznačnejší, Rebecca Šramková povolila svetovej jedenástke Danielle Collinsovej iba dve hry v úvodnom sete.

Slovenka predviedla nádherný, útočný a nebojácny výkon proti súperke, ktorá je v rebríčku o 32 priečok vyššie. Jej forma graduje, od septembra si polepšila o vyše 60 miest v rámci ženského renkingu.

Konečné nominácie

Zatiaľ čo boli Američanky obrovské favoritky aj napriek nie úplnému tímu, o Austrálčankách to neplatí. Síce majú v prvej svetovej stovke dve hráčky, obe sú však až na 85., respektíve 90. pozícii. Menovite ide o Alju Tomljanovicovú a Oliviu Gadeckiovú.

Ďalej sú v tíme aj Kimberly Birrellová (115. miesto), Daria Savilleová (120.) a deblová špecialistka Ellen Perezová (13. v renkingu ženskej štvorhry). „Protinožci“ vynechali 119. ženu sveta Mayu Jointovú, inak sú v plnom zložení.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kapitánkou tímu je bývalá svetová štvorka a víťazka US Open 2011 Samantha Stosurová. Okrem iného triumfovala aj na štyroch grandslamových turnajoch vo štvorhre. Práve v nej bola i na pozícii číslo jeden.

Hráčky spod Tatier sú nasledovné – Rebecca Šramková s úžasnou formou od septembra a renkingovým maximom (43.), Anna Karolína Schmiedlová (110.), Viktória Hrunčáková (241.), Renáta Jamrichová (375.) a deblová špecialistka Tereza Miháliková (42. pozícia v rebríčku ženskej štvorhry). Nehrajúcim kapitánom nie je nik iný ako 47-ročný Matej Lipták.

Tretie najúspešnejšie

S ročnou odmlkou si opäť slovenské tenistky zahrali na finálovom turnaji BJKC v španielskej Málage. Po suverénnom aprílovom triumfe v Národnom tenisovom centre v Bratislave nad Slovinskom sa už tretíkrát predstavili medzi elitnou svetovou dvanástkou.

Odkedy sa hrá súčasný formát (od roku 2021), tak chýbali iba raz, a síce minulý rok po domácom nezdare v kvalifikácii s Talianskom. To napokon dokráčalo až do finále, kde nestačilo na Kanadu.

Slovenská tenistka Rebecca Šramková oslavuje bod proti Američanke Danielle Collinsovej počas zápasu vo štvrtok 14. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Tentoraz je zdolanie Američaniek o to krajšie a pamätnejšie, keďže postup medzi najlepšiu osmičku sa nepodaril už veľmi dlho. Naposledy sa tak stalo ešte v roku 2013. Odvtedy sa o to márne pokúšali. Naše tenistky ovládli túto súťaž v roku 2002.

Austrálčanky sú tretie najúspešnejšie – po USA a Česku. Na konte majú sedem prvenstiev. História triumfov je však bradatá, poslednýkrát sa im to podarilo presne pred 50 rokmi. Vtedy kraľovali ženskému tímovému tenisu, keďže od roku 1964 do 1974 zaznamenali všetkých sedem trofejí.

Kto si môže zahrať?

Predbežne sa môže rátať s obomi singlistkami, ktoré bojovali aj proti USA. Skromne si však myslím, že aj napriek vyrovnanému súboju s Taylor Townsendovou už mladučká Jamrichová nenastúpi.

Nahradiť ju môže Schmiedlová, ktorá je v rebríčku vyššie ako dve „protinožkyne“. V tímovej súťaži však o renking ani zďaleka nejde. Šramková by mala s veľkou pravdepodobnosťou hrať opäť, duo zo štvorhry Hrunčáková-Miháliková by sa tiež nemalo meniť.

Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková vracajú loptičku proti Ashlyn Kruegerovej a Taylor Townsendovej z USA počas tenisovej štvorhry Pohára Billie Jean Kingovej vo štvrtok 14. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Otázne je, koho nasadí Stosurová. Bude to mať nesmierne ťažké, keďže práve prvé tri jej rebríčkovo najvyššie postavené hráčky majú celkom slušnú formu za posledné tri-štyri mesiace. Rozhodne však bude chcieť skúsenosti na kurte v podobe Tomljanovicovej, ktorá má 31 rokov.

Do druhej dvojhry zrejme by mohla ísť 22-ročná Gadeckiová. Birrellová hrala začiatkom septembra so Schmiedlovou v mexickej Guadalajare a prehrala 2:0 na sety.

Vo štvorhre rozhodne nastúpi Perezová, mohlo by to byť po boku Savilleovej, s ktorou už odohrala nejeden turnaj, ale i duely v BJKC.

Prišli v predstihu

Mesto s vyše 550-tisíc obyvateľmi hostí tento turnaj po prvý raz – bavíme sa však o ženskej súťaži. Muži si tu zahrali od roku 2022, od utorka 19. novembra sa tu predstavia už po tretí raz.

Slovenky sa do dejiska finálového turnaja presunuli už v sobotu 9. novembra pre dostatočnú aklimatizáciu, ktorú okorenili aj slávnostným galavečerom, píše STZ.

Slovenská tenistka Rebecca Šramková oslavuje bod proti Američanke Danielle Collinsovej počas zápasu vo štvrtok 14. novembra 2024. Foto: SITA/AP

Duel s Austráliou sa odohrá v nedeľu 17. novembra od 10.00 h.