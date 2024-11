Kapitán Lipták sa rozhodne až na poslednú chvíľu, koho postaví proti USA

Už vo štvrtok 14. novembra nastúpia slovenské tenisové reprezentantky na svoje úvodné vystúpenie na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej, v ktorom v španielskej Málage vyzvú silný tím USA.

Do dejiska šampionátu Slovenky prileteli už v sobotu (9. 11.) napoludnie, od nedele (10. 11.) sa naplno pripravujú na úvodný duel.

Kapitán Matej Lipták má v Andalúzii k dispozícii to najlepšie, čo ponúka súčasný slovenský ženský tenis. V Málage trénuje päť hráčok: Rebecca Šramková, Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová aj Tereza Mihalíková. Ani jedna z nich zatiaľ nehlási zdravotné problémy.

Čakali pomalšie kurty

Tréningy majú rozdelené na dve miesta, okrem hlavného štadióna Palacio de Deportes sa pripravujú aj v neďalekej tréningovej hale.

„Čakal som trochu pomalšie kurty. Lopty sú kvalitné, lieta to rýchlo. Centrálny dvorec a tréningová hala sú pocitovo odlišné, ale nie výrazne. Zápasová hala vyzerá inak, najmä čo sa týka priestorového vnímania a svetla. Tréningov na štadióne máme málo, ale to nie sme jediní, takže sťažovať sa na to nemôžeme. Nedá sa nič robiť, musíme sa pripravovať v podmienkach, ktoré sú k dispozícii. Zázemie je perfektné. Medzi dvorcami sa síce musíme voziť autami, ale všetko je veľmi pekne pripravené,“ povedal po prvých dvoch tréningových dňoch Matej Lipták podľa webu Slovenského tenisového zväzu.

Súdržnosť a dobrá chémia

Slovenský tím v Pohári Billie Jean Kingovej je známy súdržnosťou a skvelou atmosférou. Rebríčkové aj vekové rozdiely sa stierajú, dôležitá je kolektívna identita.

„Keď hráme vonku, je to ešte lepšie. Celé dni sme spolu a chémia medzi nami je naozaj výborná. Preto sa aj baby vždy tešia na zápasy. Do stretnutia nám zostáva pár dní, musíme sa čo najlepšie pripraviť a vybrať správne hráčky, ktoré to môžu zvládnuť a vyhrať,“ pokračoval Lipták.

Bez Pegulovej a Navarrovej

Američanky ohlásili zostavu bez dvoch hráčok najlepšej svetovej desiatky Jessicy Pegulovej a Emmy Navarrovej. Jednotkou ich tímu bude aktuálna svetová jedenástka Danielle Collinsová a dvojkou Peyton Stearnsová, ktorej patrí 48. priečka v renkingu WTA. Zostávajúce nominované trio kapitánky Lindsay Davenportovej tvoria Ashlyn Kruegerová, Taylor Townsendová a Caroline Dolehidová. Všetky tieto hráčky sa nachádzajú vo svetovom singlovom rebríčku do 82. miesta.

„Američanky sme už videli na kurte. Myslím si, že im do tímu už nepríde nikto nový. Podľa mňa tu budú v pôvodnej nominácii,“ myslí si Lipták. Na otázku, koho postaví v úvodnom zápase do dvojhier a štvorhry, ešte nechcel dať presnú odpoveď.

„Každá hráčka sa teší a každá by chcela nastúpiť. Situácia je pre mňa veľmi ťažká. Niekedy som mal v nominácii jasno, a tak som aj smeroval celú prípravu. Teraz sa možno rozhodnem naozaj až v poslednom momente. Predstavu, samozrejme, mám, musím si to ešte nejako utvrdiť. Porozprávam sa s babami, rozoberiem to s trénerkou Janette Husárovou a podľa toho sa rozhodnem,“ dodal Lipták pre web STZ.