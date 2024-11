Slovenské tenistky si idú po postup. Američanky sú bez najväčších hviezd, no aj tak sú obrovskými favoritkami (video+foto)

S ročnou odmlkou si opäť zahrajú slovenské tenistky na finálovom turnaji Billie Jean Kingovej (BJKC) v španielskej Málage. Po suverénnom aprílovom triumfe v Národnom tenisovom centre v Bratislave nad Slovinskom sa už tretíkrát predstavia medzi elitnou svetovou dvanástkou.

Odkedy sa hrá súčasný formát (od roku 2021), tak chýbali iba raz, a síce minulý rok po domácom nezdare v kvalifikácii s Talianskom. To napokon dokráčalo až do finále, kde nestačilo na Kanadu.

Slovenkám však v osemfinále prídu do cesty Američanky – rekordérky, ktoré tento tímový turnaj ovládli už 18-krát, naposledy pred siedmimi rokmi. Sekundujú im Češky s 11 triumfami a Austrálčanky so siedmimi prvenstvami. Našim tenistkám sa podarilo ovládnuť túto súťaž v roku 2002.

Duel sa odohrá vo štvrtok 14. novembra od 17.00 h.

Konečné nominácie

Zatiaľ čo sú Slovenky v plnej sile, tri najlepšie hráčky zo Spojených štátov amerických nebudú reprezentovať svoju rodnú krajinu. Je to z rozličných dôvodov – turnajová vyťaženosť či nevyhovujúci zdravotný stav. Menovite sa nepredstavia svetová trojka a víťazka nedávneho WTA Finals Coco Gauffová, sedmička rebríčka Jessica Pegulová a osmička Emma Navarrová.

Do tímu neprizvali ani Madison Keysovú (21. miesto v rebríčku WTA), Amandu Anisimovú (36.), Katie Volynetsovú (62.) či Sloane Stephensovú (79.). Napriek tomu majú kvalitné družstvo.

Za USA budú bojovať Danielle Collinsová (11. priečka), Peyton Stearnsová (48.), Ashlyn Kruegerová (65.), Taylor Townsendová (68. vo dvojhre, 5. v ženskej štvorhre) a Caroline Dolehidová (82.) Tím povedie bývalá svetová jednotka 48-ročná Lindsay Davenportová. Počas kariéry ovládla aj tri grandslamové turnaje.

Hráčky spod Tatier sú nasledovné – Rebecca Šramková s úžasnou formou od septembra a renkingovým maximom (43.), Anna Karolína Schmiedlová (110.), Viktória Hrunčáková (241.), Renáta Jamrichová (375.) a deblová špecialistka Tereza Miháliková (42. pozícia v rebríčku ženskej štvorhry). Nehrajúcim kapitánom nie je nik iný ako 47-ročný Matej Lipták.

Rozhoduje sa na kurte

„Jamrichová bola trochu chorá, no pevne verím, že do začiatku duelu s Američankami bude stopercentne fit. Je skvelé, že po dlhom čase máme hráčku v elitnej svetovej singlovej päťdesiatke. Rebecca dosiahla na ázijskej šnúre výborné výsledky a dúfam, že dobrú formu si prenesie aj do Málagy. Aj papierovo sme teraz trochu nebezpečnejší, aj keď vždy je dôležité to, čo sa odohráva na kurte. Nemáme čo stratiť, Američanky sú jasné favoritky, no chceme prekvapiť,“ uviedol Lipták ešte pred odletom na juh Španielska pre Slovenský tenisový zväz (STZ).

Mesto s vyše 550-tisíc obyvateľmi hostí tento turnaj po prvý raz – bavíme sa však o ženskej súťaži. Muži si tu zahrali od roku 2022, od utorka 19. novembra sa tu predstavia už po tretí raz.

Slovenky sa do dejiska finálového turnaja presunuli už v sobotu 9. novembra pre dostatočnú aklimatizáciu, ktorú okorenili aj slávnostným galavečerom, píše STZ.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Všetko je otvorené

Šéf slovenskej lavičky už má nejaké predstavy o tom, koho proti USA postaví, no zrejme sa rozhodne až na poslednú chvíľu. „Každá z báb sa teší a chcela by nastúpiť. Situácia je pre mňa veľmi ťažká. Niekedy som mal v nominácii jasno, a tak som smeroval celú prípravu. Teraz sa možno rozhodnem naozaj až v poslednom momente. Predstavu, samozrejme, mám, musím si to ešte nejako utvrdiť. Porozprávam sa s babami, rozoberiem to s trénerkou Janette Husárovou a podľa toho sa rozhodnem,“ avizoval pre STZ.

Lipták povedal, že bol na US Open mapovať americké hráčky. „Určite je pre nás lepšie, že nenastúpi Pegulová. Je to top tenistka, ktorá je schopná zdolať kohokoľvek a hrá výborne aj debla. Ich jednotkou je skúsená Collinsová. Townsendová je zasa výborná deblistka, ktorá takmer vyhrala turnaj majsteriek v Rijáde (prehrala vo finále po boku Češky Kateřiny Siniakovej, pozn.).“

Šramková sa prvýkrát predstaví v úlohe slovenskej tímovej jednotky. „Všetky zápasy v Pohári Billie Jean Kingovej sú pre nás iné ako duely na turnajoch. Všetky sa tešíme, je to pre nás výzva,“ zdôraznila s tým, že ju pobolieva rameno. „Budeme sa snažiť s doktormi a fyzioterapeutmi spraviť všetko pre to, aby som bola v poriadku. Po sérii úspešných výsledkov v Ázii sa cítim super, môžem si to užívať. Všetky zápasy budú podľa mňa otvorené.“

Pred tromi rokmi sa Slovenky rovnako na finálovom turnaji BJKC stretli s hráčkami USA. Aj keď boli vtedy outsiderkami, tak ich zdolali 2:1 na zápasy, no na postup zo základnej skupiny to nestačilo. Ďalej išli práve tenistky zo zámoria.

V prípade triumfu by sa naše tenistky predstavili medzi najlepšou osmičkou proti Austrálii v nedeľu 17. novembra.