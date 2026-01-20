TIPOS odstupuje od zmluvy so SFZ, podporu klubov tretej ligy chce zachovať

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., odstupuje od zmluvy o partnerstve so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a spoločnosťou SFZ Marketing, s. r. o. Ako TIPOS uviedol v tlačovej správe, dôvodom sú opakované porušenia zmluvných povinností zo strany SFZ. Spoločnosť zároveň potvrdila, že jej záujem o podporu klubov TIPOS III. ligy trvá a plánuje hľadať riešenie formou priamej spolupráce s klubmi.
Partnerská zmluva na sezóny 2024/2025 a 2025/2026 bola uzatvorená s cieľom podporiť profesionalizáciu a zvyšovanie kvality súťaže TIPOS III. liga. Spoločnosť však tvrdí, že napriek opakovaným rokovaniam a výzvam na nápravu nedošlo k zabezpečeniu plnenia zmluvných povinností zo strany SFZ v rozsahu, ktorý by umožnil pokračovanie spolupráce. Keďže sa nepodarilo dosiahnuť zmluvnú disciplínu a odstrániť opakované porušenia povinností, TIPOS pristúpil k odstúpeniu od zmluvy.
„Ako zodpovedný partner očakávame, že zmluvné záväzky budú rešpektované oboma stranami. Keď sa to nedeje, nemôžeme pokračovať vo vzťahu, ktorý nefunguje. Našou prioritou zostávajú kluby a ich hráči. Tí si zaslúžia stabilné a férové podmienky pre rozvoj,“ uviedlo komunikačné oddelenie TIPOS.
Spoločnosť tvrdí, že ju vzniknutá situácia mrzí najmä pre možné dopady na kluby TIPOS III. ligy. TIPOS preto podľa vlastného vyhlásenia okamžite začína kroky smerom k priamej komunikácii s klubmi s cieľom zachovať kontinuitu podpory v sezóne 2025/2026 a minimalizovať negatívne dopady na ich fungovanie.
„V najbližších dňoch budeme kontaktovať jednotlivé kluby TIPOS III. ligy, aby sme spoločne nastavili riešenie, ktoré bude transparentné, zmluvne korektné a priamo prospešné pre kluby. TIPOS zostáva stabilným partnerom slovenského športu a je pripravený pokračovať v podpore futbalu spôsobom, ktorý zabezpečí jasné pravidlá a kontrolovateľné využitie podpory,“ doplnilo komunikačné oddelenie TIPOS.