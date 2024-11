Slovenky v stredu zostali v hoteli. Kapitán Lipták: Sme pripravení

Slovenské tenistky by mali vo štvrtok popoludní absolvovať duel proti hráčkam USA v osemfinále Pohára Billie Jean Kingovej. V španielskej Málage, v ktorej sa do stredy 20. novembra koná záverečný turnaj podujatia, strávili Slovenky stredu zavreté bez možnosti ísť na kurty.

Dôvodom bola výstraha úradov pred možnými silným zrážkami. Tie by mohli priniesť bleskové povodne, ktoré si nedávno vo Valencii a okolí vyžiadali cez 200 obetí na ľudských životoch. Situácia v Málage sa začala komplikovať v utorok večer.

Zomkli sa ako tím

„Všetkým začali pípať telefóny, pretože na najbližšie dni predpovedali dážď a zlé počasie s rizikom povodní. Stredu sme strávili v hoteli a o to viac sme sa spolu ešte zomkli ako tím, je v ňom správna chémia. Využili sme miestne fitko, každý tím mal k dispozícii 45 minút.

Baby sa boli trochu spotiť, aby telo nejakým spôsobom tonizovalo. Verím, že sa vo štvrtok rozhodneme pre správne hráčky a podarí sa nám prekvapiť,“ uviedol kapitán slovenského výberu Matej Lipták podľa oficiálneho webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Voľný deň môže pomôcť

Zmeny síce aj slovenskému tímu skomplikovali situáciu, nejde však o tragédiu.

„Mali sme niečo naplánované, potrebovali sme si dať vypliesť rakety. Túto situáciu však zažívajú všetky tímy. Vo štvrtok pôjde o to, ako sa kto rýchlo adaptuje a zaimprovizuje. Pokiaľ bude situácia normálna, tak odohráme zápas. Sme pripravení, v posledných dňoch sa väčšinou aj tak iba dolaďujú veci.

Baby sú profíčky a nie sú prvýkrát v situácii, že mali deň voľna a na druhý deň nastupujú na zápas. Pre niektoré z nich je možno aj dobré, že si oddýchnu,“ pokračoval Lipták.

Vlny vyzerajú hrozivo

Už v stredu mali nastúpiť domáce Španielky proti Poľkám, ale spomenutá hrozba prinútila organizátorov presunúť duel na piatok.

„Situácia, ktorá nastala, je nová pre každého z nás. Neviem presne, či ide o nariadenie vlády, či nejakých štátnych inštitúcii. Zrejme to tak bude, lebo sa udiali nejaké veci aj v iných mestách a asi sa toho trochu boja. Situácia je kritická aj tu v Málage, ak sa pozrieme von na vlny, tak to nie je sranda. My sme na prvej ‚lajne‘ pokiaľ ide o apartmány, takže tiež sme v takom napätí,“ dodal kapitán tímu SR.