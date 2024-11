Hrunčáková plakala od šťastia. Slovenky si po 11 rokoch zahrajú vo štvrťfinále prestížnej súťaže

Slovenské tenistky prišli do Španielska s rešpektom, ale nie so strachom a po veľkej dráme prekonali prvú prekážku. V úvodnom kole na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Málage si Slovenky poradili s Američankami 2:1 na zápasy, pričom rozhodnutie padlo až v záverečnej štvorhre. V nej si dvojica Viktória Hrunčáková, Tereza Mihalíková poradila s Taylor Townsendovou a Ashlyn Kruegerovou 6:3, 3:6 a 10:8 v zápasovom tajbrejku.

Postup po dlhom čase

Slovenské reprezentantky postúpili do najlepšej osmičky prvýkrát od roku 2013, vtedy sa ešte súťaž hrala pod starým názvom Pohár federácie. Slovenky si v nej zapísali aj jeden celkový triumf. Bolo to ešte v roku 2002 na finálovom turnaji v Maspalomase na Kanárskych ostrovoch v zostave s Danielou Hantuchovou aj súčasnou trénerkou tímu Janette Husárovou. Aktuálne v Málage si vo štvrťfinále zmerajú sily s Austrálčankami. Hrať sa bude v nedeľu po 10.00 h.

Vytryskli emócie

Vo štvorhre sa za stavu 1:1 na sety hral záverečný tajbrejk s počítaním do 10 bodov a Slovenky si v ňom utvorili náskok 9:2. Prvých šesť mečbalov však premárnili, využili až siedmy v poradí. Po skvelom podaní Hrunčákovej a ťažkom returne Američaniek sa Mihalíková nezmýlila pri smeči a v slovenskom tíme vytryskla nefalšovaná radosť. Hrunčáková padla na zem a rozplakala sa, Mihalíková ju vzápätí priľahla a kapitán Matej Lipták hlasným výkrikom nechal voľný priestor emóciám.

„Pri našich mečbaloch som pre istotu prestala rátať, aký je stav. Viackrát sa nám stalo, že vo vyrovnaných zápasoch sme prehrali rozhodujúcu štvorhru a veľmi to bolí, lebo si to stále pamätám. Teraz sme však veľmi chceli zvíťaziť. Vydali sme obe absolútne všetko, čo v nás bolo. A keď Tereza ´zabila´ rozhodujúci smeč, zostala som bez slov,“ vyhlásila Viktória Hrunčáková podľa webu billiejeankingcup.com.

Skvelá Šramková

Rozhodujúca štvorhra sa ani nemusela hrať, pokiaľ by Rebecca Šramková nezvíťazila nad Danielle Collinsovou. V úvodnej dvojhre totiž mladučká Renáta Jamrichová neprekvapila skúsenú Taylor Townsendovú a vo vyrovnanom zápase jej podľahla 5:7, 4:6. Šramková však vzápätí dosiahla najväčší singlový úspech kariéry, keď zdolala svetovú jedenástku Collinsovú 6:2, 7:5. Bojovná Slovenka v druhom sete otočila z 1:3 na 4:3, ale nedotiahla gem pri svojom podaní na 5:3. Collinsová vzápätí otočila na 5:4, ale posledné tri gemy patrili energickejšej aj útočnejšej Slovenke.

Šramková prvýkrát v kariére zdolala hráčku z najlepšej svetovej pätnástky, keď ovládla obe základné štatistiky. Vo víťazných úderoch dominovala 20:14 a tiež urobila o 13 nevynútených chýb menej ako jej súperka (16:29). Jej víťazstvo je o to cennejšie, že v Pohári Billie Jean Kingovej sa predstavila po vyše troch rokoch a vyhrala vôbec prvý zápas od roku 2017.

Vďačná za šancu

„Stále nemám slová na to, čo sa stalo. Bola som v zápase od začiatku do konca, hrala som neuveriteľne a užívam si to. Všetok rešpekt pred súperkou. Je to úžasná hráčka a tiež hrala výborne. Som veľmi vďačná za túto šancu po pár rokoch. Ukázala som hru, ktorou som sa prezentoala počas celého roka,“ komentovala Šramková, aktuálne 43. hráčka rebríčka WTA.

So srdcom a pre Slovensko

Kapitán Matej Lipták prežil jeden z najviac emotívnych momentov počas svojho 16-ročného pôsobenia pri ženskom reprezentačnom tíme Slovenska. Pre porovnanie, kým Slovenky majú v najlepšej stovke rebríčka WTA iba Šramkovú, Američaniek je tam sedemnásť.

„Je to neuveriteľný pocit. Verili sme, že môžeme vyhrať jednu dvojhru a potom sa koncentrovať na záverečnú štvorhru. Podarilo sa. Som veľmi hrdý na tieto dievčatá, tento úspech si zaslúžia. Atmosféra v tíme je srdečná, hrajú jedna pre druhú so srdcom a všetky pre Slovensko. Tešíme sa už na ďalší zápas,“ skonštatoval Lipták podľa webu podujatia.

Sklamaná kapitánka

Americká kapitánka a bývalá svetová jednotka Lindsay Davenportová, bola, pochopiteľne, sklamaná. Pripomenula, že do Málagy prišla bez troch hráčok prvej svetovej desiatky na čele so svetovou trojkou Coco Gauffovou.

„Stále máme vysoké očakávania, ale vedeli sme, že to bude náročné bez piatich hráčok, ktoré tu s nami nie sú. Maximálne sme bojovali, hráčky vydávali zo seba to najlepšie, ale výsledok je pre nás ťažký. Verím, že o rok sa vrátime a dáme sa znova do práce,“ vyhlásila Davenportová, víťazka troch grandslamových turnajov.