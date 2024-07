Železničnú dopravu prerušilo vyčíňanie počasia i popadané stromy, medzištátne vlaky meškali viac ako dve hodiny

Následky nepriaznivého počasia spôsobil prerušenie železničnej dopravy v okolí Zvolena, Lučenca aj na Orave. Viaceré vlaky, vrátane medzištátnych značne meškali, niektoré boli zrušené a či nahradené autobusovou dopravou.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala o prerušení dopravy v pondelok skoro ráno pre spadnutý strom na trati na úseku oravskej železnice Párnica – Dolný Kubín a medzi Lovinobaňou a Kriváňom v okresoch Lučenec a Detva.

Meškali takmer dve hodiny

Niektoré osobné vlaky na Orave pre prerušenie premávky mali podľa železničiarov hlásené meškania z Dolného Kubína takmer dve hodiny, z Oravského Podzámku skoro 50 minút. Iný spoj medzi Dolným Kubínom a Kraľovanmi odriekli, náhradou bol iný zmeškaný vlak.

Premávku vlakov obnovili v prvom prípade po hodine a štvrť, v druhom po viac ako pol hodine. Železničná doprava bola ráno prerušená na pol hodinu aj na úseku Zvolen – Krupina bez uvedenia dôvodu.

Komplikácie nastali aj v medzištátnej doprave na železniciach. Ranný vlak EuroCity (EC) z Nových Zámkov do Prahy mal avizované oneskorenie z Bratislavy 45 minút. Iný vlak EC zo Žiliny do Prahy mal už na začiatku cesty predpokladané hodinové meškanie.

Vlak EC z Brna do Budapešti meškal z Kútov tiež hodinu, v tomto prípade bola dôvodom jazda odklonom cez náhradný česko-slovenský pohraničný priechod Hodonín – Holíč nad Moravou miesto tradičného úseku Břeclav – Kúty.

Oneskorili sa aj medzištátne vlaky

ZSSK zároveň medzi Kútmi a Skalicou zaviedla náhradnú autobusovú dopravu do odvolania. Predtým na tomto úseku odriekla spoje na linke Skalica – Senica a späť.

Vlaky meškali aj v nedeľu popoludní a večer. Platilo to najmä pri medzištátnych vlakoch z Česka na Slovensko a ďalej do Maďarska, niektoré sa oneskorili už u západných susedov aj dve-tri hodiny a viac. Napríklad vlak z Prahy do Nových Zámkov meškal 207 minút, z Prahy do Žiliny 192, 130, 85 minút, alebo do Budapešti 168 minút.

Približne hodinu a pol meškal už z Trebišova aj opačný nočný vlak z Humenného do Prahy. Väčšie oneskorenie mali aj niektoré večerné osobné vlaky na linke Bratislava – Kúty – z Veľkých Levárov takmer sto minút, z Malaciek trištvrte hodinu.