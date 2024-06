ZSSK vypraví na Levočskú púť 21 špeciálnych vlakov, výnimočne otvorí aj tamojšiu pokladnicu

Národný dopravca vypraví aj počas tohtoročnej Levočskej púte špeciálne vlaky na trati Spišská Nová Ves – Levoča. Dokopy pôjde o 21 párov vlakov.

Zabezpečia spoľahlivé cestovanie

Ako informoval generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa, v sobotu 6. júla to bude trinásť párov osobných vlakov a v nedeľu 7. júla osem párov. Pokladnica železničnej spoločnosti v Levoči tak bude otvorená výnimočne len počas púte.

Národný dopravca podporí svojou ekologickou dopravou podujatie, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie náboženské udalosti na Slovensku.

„Levočská púť je významným podujatím, ktoré spája ľudí z celého Slovenska a podporuje kultúrne a náboženské tradície našej krajiny. Vlaky budú premávať podľa špeciálneho cestovného poriadku, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečil pohodlné a spoľahlivé cestovanie pre tisíce pútnikov,“ uviedol Helexa.

Kontrola cestovných dokladov

V Spišskej Novej Vsi budú k dispozícii prípoje na hlavné železničné spoje na trase Košice – Žilina – Bratislava, čo umožní spojenie z rôznych častí krajiny.

Cestovné lístky na tieto špeciálne vlaky si cestujúci môžu zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach, priamo u sprevádzajúceho personálu vo vlaku alebo v mobilnej aplikácii či na internetovej stránke železničnej spoločnosti.

V Levoči bude pokladnica otvorená v sobotu 6. júla od 11:00 do 19:00 a v nedeľu 7. júla od 7:00 do 15:00. Cestovné doklady budú kontrolovať už pri nástupe do vlaku v Spišskej Novej Vsi a v Levoči, čím chce dopravca podľa jeho hovorcu Dominika Drevického zabezpečiť plynulý a bezpečný priebeh cestovania.