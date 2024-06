Vlakovú dopravu narušilo nepriaznivé počasie, v okolí Nových Zámkov aj na hlavnej trati niektoré odriekli a meškali

Železničnú osobnú dopravu skomplikovalo nepriaznivé počasie sprevádzané búrkou. Na južnom Slovensku v okolí Nových Zámkov spôsobilo prerušenie premávky, odrieknutie niektorých vlakov a meškanie viacerých spojov.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala o prerušení dopravy na hlavnej južnej trati medzi Novými Zámkami a Štúrovom v noci pred 23. hodinou pre vplyv počasia, neskôr uviedla, že z dôvodu silnej búrky tam bola obmedzená doprava.

Meškanie viac ako štyri a pol hodiny

Nočný osobný vlak z Nových Zámkov s plánovaným odchodom 23:22 do Štúrova s príchodom o polnoci mal hlásené meškanie z Pribety 75 minút, zo stanice Strekov asi 160 minút. Napokon zvýšil oneskorenie z Pribety takmer na 280 minút, teda viac ako štyri a pol hodiny. Národný dopravca v dôsledku toho vlak zrušil v úseku Gbelce – Štúrovo, kde nasadil náhradnú autobusovú dopravu.

ZSSK v pondelok zrušila skorý ranný osobný vlak zo Štúrova s odchodom po 4. hodine do Nových Zámkov, a to v úseku po Gbelce. Takisto tam zabezpečila náhradnú prepravu. Neskoršie osobné vlaky z Nových Zámkov do Štúrova s odchodmi po 6. a 7. hodine meškali zo Strekova ešte viac ako polhodinu, podobne ako opačný spoj zo Štúrova s odchodom po 7. hodine do Nových Zámkov.

Strom spadnutý na trati

Navyše, pred 8. hodinou prerušili železničnú dopravu na úseku Nové Zámky – Bánov. Aj v tomto prípade bol dôvodom vplyv počasia, ale aj so spadnutým strmom na trati. Po viac ako polhodine prevádzku na tomto úseku obnovili krátko pred 8:30.

Dva osobné vlaky na linke Trnava – Nové Zámky a opačne v dôsledku tohto prerušenia dopravy boli odrieknuté v dotknutom úseku medzi Novými Zámkami a Šuranmi. Ďalší osobný vlak z Nových Zámkov s odchodom 7:43 do Levíc, kam mal prísť 8:55, sa oneskoril už na začiatku cesty v Nových Zámkoch takmer 50 minút.

Nočný expres Tatran s odchodom z Bratislavy po polnoci do Popradu s plánovaným príchodom 4:13 sa oneskoril z Pezinka najskôr 85 minút, neskôr zhruba 110 minút. Príčinou bola podľa železničiarov porucha rušňa. Opačný Tatran z Popradu s odchodom 5:30 do hlavného mesta, kam mal doraziť 9:33, mal avizované meškanie už z Popradu približne 35 – 40 minút z dôvodu obratu súpravy.