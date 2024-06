Medzi Kútmi a Břeclavou je znova výluka a budú aj ďalšie, medzištátne vlaky jazdia po odklonovej trase

Medzištátne vlaky jazdia medzi Slovenskom a Ćeskom opäť odklonom cez náhradný pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín.

Dôvodom sú výlukové práce na južnom slovensko-českom traťovom úseku Kúty – Břeclav.

Treba počítať s meškaním

„Z dôvodu odklonovej trasy je potrebné počítať s meškaním všetkých medzištátnych vlakov, ktoré prechádzajú cez uvedený pohraničný priechod, v rozsahu 30 – 40 minút,“ informovala v rámci mimoriadností na železniciach Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Podľa aktualizovaných údajov národného dopravcu predpokladané meškanie vlakov zo stanice Kúty bolo asi 50 minút. Terajšia výluka medzi Kútmi a Břeclavou trvá od soboty 8. júna do utorka 11. júna, ďalšie dve v tých istých dňoch sú plánované 22. – 25. júna a 29. júna – 2. júla.

Výluka sa netýka 8., 22. a 26. júna troch vlakov – EuroNight (EN) 477 Metropol na linke Břeclav – Budapešť (Západná stanica), EuroCity (EC) 282 Metropolitan Slovenská strela z Novým Zámkov do Prahy a EC 271 Metropolitan z Brna do Budapešti.

V uvedené dni idú po štandardnej trase bez odklonu a meškania. V dňoch 11. a 25. júna, 2. júla pôjde bez odklonu osem vlakov.

Dva vlaky jazdia dvojskupinovo

Ide o EC 131 Bathory na linke Varšava (Gdańska stanica) – Budapešť, EC 173 Hungaria z Hamburgu do Budapešti, EC 270, 272, 274 Metropolitan z Budapešti do Prahy, EC 281 Metropolitan z Prahy do Budapešti, EC 283 Metropolitan Slovenská strela z Prahy do Novým Zámkov a EN 476 Metropol z Budapešti do Břeclavi.

Vlaky EC 130 Bathory na linke Budapešť 8:12 – Varšava (Východná stanica) 19:46 a EC 131 Bathory Varšava (Gdańska stanica) 8:04 – Budapešť 19:49 sú počas odklonu vedené mimo železničnej stanice Břeclav.

Dva vlaky jazdia v dňoch odklonu dvojskupinovo. Pri EN 476 Metropol Budapešť 19:30 – Břeclav 23:04 idú priame vozne Budapešť – Varšava mimo stanice Břeclav, priame vozne Budapešť – Berlin/Praha ju obslúžia.

Metropol mimoriadne odchádza skôr

V prípade EN 477 Metropol Břeclav 4:55 – Budapešť 8:28 priame vozne Varšava – Budapešť obídu stanicu Břeclav, priame vozne Berlin/Praha – Budapešť v nej naopak zastavia. Odchod vlaku z Břeclavi je mimoriadne už o 4:10.

Cez západné Slovensko jazdia medzištátne vlaky po hlavných tratiach Bratislava – Kúty v dĺžke 64 kilometrov a Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo v dĺžke 135 kilometrov.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.