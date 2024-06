Viaceré vlaky vypadli v okolí Prievidze, dôvodom je plánovaná výluka

Železničnú dopravu na hornom Ponitrí obmedzili práce na trati. Plánovaná výluka na úseku Prievidza – Nováky sa vo štvrtok od rána do popoludnia dotkla desiatich vlakov. V priebehu približne štyroch hodín tam vypadli štyri rýchliky Bojnice premávajúce na linke Bratislava-Nové Mesto – Prievidza a opačne, ako aj šesť osobných vlakov jazdiacich medzi Prievidzou a Topoľčanmi.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) za tieto spoje zabezpečila pre cestujúcich tradične náhradnú autobusovú dopravu medzi Prievidzou a Novákmi cez Koš. Vlaky mali avizované meškanie približne dvadsať minút.

Nepôjde deväť vlakov

Pre úpravu infraštruktúry medzi Novákmi a Zemianskymi Kostoľanmi v piatok na tomto úseku nepôjde deväť vlakov. Týka sa to troch rýchlikov a dvoch osobných vlakov s odchodmi zo Zemianskych Kostolian smerom do Prievidze 7:35, 8:37, 9:35, 10:37, 11:35.

Cestujúcich na tomto úseku neodvezú ani štyri vlaky z Novák opačne – dva rýchliky s odchodmi do Leopoldova 8:26, do Bratislavy-Nového Mesta 10:26 a dva „osobáky“ do Topoľčian o 9:25, 11:25.

Národný vlakový dopravca aj v tomto prípade zavedie náhradnú dopravu medzi Novákmi a Zemianskymi Kostoľanmi bez zastavenia medzi nimi. V stanici Zemianske Kostoľany bude pri rýchliku R 748 (Prievidza 12:16 – Bratislava-Nové Mesto 14:59) mimoriadny prestup cestujúcich z náhradnej do kmeňovej súpravy.

Predpokladané meškanie vlakov

„Predpokladané meškanie vlakov dotknutých výlukou môže byť 20 minút. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,“ upozornila ZSSK.

Úseky Prievidza – Nováky a Nováky – Zemianske Kostoľany majú 9 a 4 kilometre. Sú súčasťou trate Nové Zámky – Prievidza dlhej 113 kilometrov, vedúcej aj cez Šurany, Nitru, Lužianky, Topoľčany, Chynorany, Partizánske.

Informácie o aktuálnych výlukách a iných obmedzeniach na železniciach sú zverejnené na https://www.zssk.sk/vyluky/.