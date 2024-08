V Banskej Bystrici začne platiť nový parkovací režim. Rezidenti získajú výhody a pribudne aj nočná regulácia 

Od nedele 1. septembra začne platiť v Banskej Bystrici nový režim parkovania, pričom zvýhodnení pri parkovaní budú Banskobystričania s trvalým pobytom v zóne alebo v meste, na základe vydanej rezidentskej parkovacej karty. Existujúcich šesť rezidentských zón sa rozšíri o lokalitu Uhliska, Podlavíc, Severnej a Bakossovej ulice, kde sa samospráva zameriava na nočnú reguláciu parkovania v čase od 17:00 do 7:00.

Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Na každý byt alebo prevádzku môžu byť vydané maximálne dve rezidentské parkovacie karty (RPK) v prípade splnenia podmienok.

Doposiaľ schválili 1 050 žiadostí

„Pre vybavenie rezidentskej parkovacej karty je možné využiť webovú aplikáciu DataMesta (datamesta.banskabystrica.sk) alebo navštíviť Klientske centrum mestského úradu,“ priblížila hovorkyňa s tým, že doposiaľ schválili 1 050 žiadostí o vydanie RPK v nových lokalitách.

O vydanie RPK môžu požiadať aj obyvatelia šiestich existujúcich rezidentských zón – Fortničky, Sídliska, Kollárovej ulice, ulice Československej armády, Bakossovej ulice v smere do centra mesta a Ceste k nemocnici, ktoré prevzala samospráva do svojej správy od spoločnosti prevádzkujúcej systém plateného parkovania v Banskej Bystrici. Aktuálne vydané RPK obyvateľov žijúcich v týchto lokalitách zostávajú v platnosti do doby ich exspirácie. Následne môžu mesto požiadať o vydanej novej.

Postupne pribudnú ďalšie lokality

„Regulácia parkovania je v súčasnosti jediný spôsob, ako sa vysporiadať s parkovacím chaosom na našich sídliskách. Automobilov je v uliciach prebytok, preto postupne pristúpime k vytváraniu rezidentských zón aj v ďalších lokalitách,“ uviedol primátor Ján Nosko s tým, že poplatky vybrané v danej zóne sa do nej vrátia späť v podobe budovania parkovacích miest,či rekonštrukcie ciest a chodníkov.

Kúpou RPK získava každý oprávnenie zaparkovať v danej rezidentskej zóne, nie však na konkrétnom parkovacom mieste. V rezidentskej zóne môže zaparkovať držiteľ rezidentskej karty, ale aj každý návštevník, ktorý uhradí jednorazový poplatok za parkovanie v čase od 17:00 do 7:00 (Uhlisko, Podlavice, Severná – Bakossova) v parkovacom automate, formou SMS parkingu alebo prostredníctvom webovej aplikácie v sume tri eurá na noc alebo 50 centov za hodinu.

Kontroly budú na dennej báze

„Kontroly budú vykonávať denne, podobne ako doposiaľ, príslušníci mestskej polície (MsP) s využitím automatizovaného systému MAMP na zisťovanie úhrady platených parkovacích miest a rezidentských miest,“ vysvetlil náčelník MsP Viliam Pischko. Ako dodal, vo fáze verejného obstarávania je v súčasnosti aj skenovacie vozidlo s príslušným skenovacím zariadením.

V prípade, že niekto nebude mať vybavenú RPK alebo uhradený jednorazový poplatok, MsP po 1. septembri majiteľov vozidiel upozorní na túto skutočnosť oznamom alebo dohovorom priamo na mieste. Neskôr začne s ukladaním sankcií. Mesto zároveň zruší vyhradené parkovacie miesta.

„Oddelenie dopravných stavieb rozoslalo užívateľom vyhradených parkovacích miest na Uhlisku, Podlaviciach a Severnej i Bakossovej ulici výzvy na odstránenie predmetného dopravného značenia,“ doplnila hovorkyňa.