Otec, ktorý zaspal v roku 2008 a zobudil sa o dvanásť rokov neskôr. Francúzsky triler

Kde bolo, tam nebolo a nie raz je triler, ktorý vás prinúti pochybovať o všetkom, čo považujete za isté.
Príbeh sa začína v roku 2008 v malom horskom mestečku, ktoré zasiahne tragédia – zmizne sedemnásťročná Julie. Zostane po nej iba bicykel a množstvo nezodpovedaných otázok. Jej otec Gabriel Moscato, skúsený policajný vyšetrovateľ, sa púšťa do zúfalého pátrania, ktoré sa rýchlo mení na osobnú posadnutosť.
Jednou z najlepších kulís knihy je Hotel pri brale. Miesto, ktoré pôsobí realisticky a zároveň znepokojivo od prvej chvíle. Gabriel tu dostane izbu číslo 29, prezerá si knihu hostí a po mesiaci vyčerpávajúceho hľadania a krátkych zdriemnutí konečne zaspí. V noci ho však prebudia tupé údery na okno a bizarný jav: z neba padajú mŕtve vtáky.
Keď sa pokúsi zorientovať, zisťuje niečo, čo popiera všetky zákony logiky. Nenachádza sa na druhom poschodí, ale na prízemí, v izbe číslo 7. A čo je ešte desivejšie – od zmiznutia jeho dcéry neuplynul mesiac, ale viac než dvanásť rokov.
Práve v tejto chvíli sa Thilliez úplne odtrhne od klasickej detektívky a vtiahne čitateľa do príbehu, ktorý balansuje na hrane psychologického trileru, mysteriózna a existenciálnej drámy.
Hlavnou postavou románu je Gabriel Moscato. Muž, ktorý prišiel o dcéru aj o dvanásť rokov vlastného života. Thilliez ho vykresľuje s obdivuhodnou psychologickou hĺbkou. Gabriel nie je neomylný hrdina, ale zlomený človek plný viny, pochybností a hnevu. Jeho zúfalá snaha pochopiť, čo sa stalo, je hnacím motorom celého príbehu.
Autor citlivo pracuje s otázkou, čo s človekom urobí strata dieťaťa a čo sa stane, keď mu vezmete aj čas na smútenie, zmierenie či hľadanie pravdy.
Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Boris Farkaš:
Je to inteligentný triler, originálny nápad, prepracovaná atmosféra a má to psychologickú hĺbku postáv. Po dočítaní možno budete ešte dlho premýšľať nad tým, čo je vlastne pravda a čo ilúzia. Thilliez vie šikovne prepojiť napätie s emocionálnou silou.
Ak máte radi trilery, ktoré vás nielen vystrašia, ale aj prinútia myslieť, Kde bolo, tam nebolo a nie raz je presne pre vás. Ide o knihu, ktorá sa číta rýchlo, no doznieva pomaly. Príbeh, na ktorý len tak nezabudnete a ktorý vás možno prinúti siahnuť aj po ďalších dieloch série Caleb Traskman.
Franck Thilliez opäť dokazuje, že napätie nemusí kričať. Stačí, keď potichu klopká na okno uprostred noci.
Preklad z francúzskeho originálu Il était deux fois (Fleuve Éditions, Paríž 2018) Andrea Černáková.
Milan Buno, knižný publicista
