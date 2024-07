Banská Bystrica pripravuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v pešej zóne, cyklisti budú mať naďalej povolený vstup

Banskobystrická samospráva pripravuje zmeny v pešej zóne. Cieľom je nastaviť nový režim premávky na Námestí SNP a v jeho priľahlých uliciach. Navrhované zmeny mesto postupne predstaví majiteľom a nájomcom nehnuteľností v historickom centre mesta, ako aj obyvateľom a všetkým užívateľom danej lokality.

Osvetová kampaň

Mestská polícia zároveň v týchto dňoch pokračuje v osvetovej kampani zameranej na cyklistov, motoristov či kolobežkárov, ktorým pripomína, že na pešej zóne sú stále len hosťami. Na stredajšom brífingu o tom informovalo vedenie mesta.

Viac ako tridsať rokov sa režim vstupov automobilov do pešej zóny vôbec nemenil. „Vnímame, že je denne atakovaná mnohými prejazdmi automobilov či nezodpovedných cyklistov, ktorí znepríjemňujú peším čas trávený nielen na námestí, ale aj v okolitých uliciach. Chceme, aby bolo centrum mesta obyvateľmi a návštevníkmi naďalej vyhľadávané, no predovšetkým bezpečné, preto sme pripravili niekoľko najzásadnejších zmien. Prvou bude vydávanie elektronických oprávnení na vstup do pešej zóny, ktoré budú viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla. Vďaka monitorovaniu vstupov do pešej zóny kamerovým systémom, spárovaniu EČV a časovému monitoringu, bude mestská polícia vedieť vyhodnotiť oprávnené a neoprávnené vstupy vozidiel. Prostredníctvom objektívnej zodpovednosti tak bude môcť sankcionovať tých motoristov, ktorí vstup do pešej zóny nemajú povolený alebo ho doposiaľ zneužívali,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Parkovanie v podbrání

„Osobám, ktoré majú parkovacie miesto alebo garáž priamo v podbrání príslušnej nehnuteľnosti na pešej zóne, a nemajú žiadnu inú možnosť ako sa tam dostať, tým naďalej umožníme získať oprávnenie na vjazd, aby si mohli vozidlo na svojom mieste odparkovať. Zásadným spôsobom redukujeme zastavovacie oprávnenie, a po prvý raz v histórii definujeme maximálnu možnú dobu zastavenia vozidiel v pešej zóne, aj to len dvakrát za deň. Vďaka tomu odstránime problém s rôznymi donáškovými službami, ktoré využívali pešiu zónu na prejazd aj 20 či 30-krát za deň, a ohrozovali tak ľudí pohybujúcich sa v centre mesta,“ objasnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Opatrenia v Národnej ulici

Samospráva sa zameria aj na opatrenia v Národnej ulici, kde za posledné obdobie pribudli nové prevádzky.

„V tejto lokalite evidujeme najväčší počet nepovolených prejazdov. Preto sme sa v Národnej ulici rozhodli pre osadenie elektronického výsuvného stĺpa, čím zabránime akémukoľvek vstupu automobilov do danej zóny,“ dodal viceprimátor.

Naďalej povolený vstup pre cyklistov

Ďalšiu skupinu účastníkov premávky v pešej zóne tvoria cyklisti, ktorí majú vstup povolený od roku 2013 bez toho, aby museli zosadnúť z bicykla, pričom môžu jazdiť rýchlosťou maximálne 20 kilometrov za hodinu. V súčasnosti sa k užívateľom pešej zóny pridávajú aj kolobežkári, skateboardisti či korčuliari.

„Viacerí sa správajú zodpovedne, preto ich vstup do pešej zóny bude nateraz aj naďalej povolený. Spolu s mestskou políciou sa aktuálne zameriavame na organizovanie osvetových kampaní s cieľom vyzvať nezodpovedných cyklistov a ďalších, aby spomalili a jazdili bezpečne. Vyzývajú ich k tomu aj informačné tabule umiestnené pri vstupoch do pešej zóny,“ doplnil predseda komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu Marek Modranský.