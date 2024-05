Počas výstavby novej Rooseveltovej nemocnice bude kľúčové posilnenie verejnej hromadnej dopravy

Dopravná situácia v okolí Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici je dlhodobým problémom, ktorý sa prehlbuje. Vedenie mesta aj nemocnice vo štvrtok informovalo o príprave opatrení na zabezpečenie dopravnej obslužnosti počas projektu výstavby novej nemocnice.

Ako uviedol primátor mesta Ján Nosko, pre zmenu organizácie dopravy bude od septembra 2024 kľúčové zatraktívnenie a posilnenie verejnej hromadnej dopravy, bezplatné záchytné parkoviská, regulácia parkovania, ako aj bezpečné a komfortné opatrenia pre peších či cyklistov.

Bezplatné parkoviská

Vzhľadom na to, že počas výstavby ubudnú parkovacie miesta v okolí nemocnice, je podľa primátora ambíciou samosprávy zabezpečiť bezplatné záchytné parkoviská.

„Využiť na to chceme parkoviská pri obchodných centrách na hlavných vstupoch do mesta, ktoré sú cez deň prázdne. Odtiaľ sa bude môcť ktokoľvek dostať do nemocnice verejnou hromadnou dopravou, ktorú chceme posilniť. Okrem zvýšenej frekvencie liniek budú zavedené v okolí nemocnice aj bus pruhy, vďaka čomu budú môcť autobusy a trolejbusy jazdiť oproti automobilom rýchlejšie. V lokalite Rooseveltovej nemocnice bude prebiehať obrovská výstavba, preto na rozdiel od bezplatných záchytných parkovísk bude v jej okolí zavedené spoplatnené parkovanie,“ popísal primátor, ktorý verí, že si všetci na nový režim dopravy zvyknú.

Prevláda osobná doprava

Podľa spracovaných analýz dnes zamestnanci i pacienti využívajú na dochádzanie do nemocnice predovšetkým osobnú dopravu – 60 %, nasleduje MHD – 27 %, pešia doprava tvorí 10 % a cyklodoprava 3 %.

Dostupnosť nemocnice počas výstavby by sa mala zlepšiť zvýšením frekvencie spojov MHD a ich efektívnym prepojením, skrátením času prepravy vďaka vytvoreniu vyhradených bus pruhov či svetelne riadenou križovatkou pod nemocnicou.

Vplyv na dopravnú dostupnosť

Dôležité bude tiež vybudovanie kvalitných peších a cyklokoridorov, čím sa zvýši bezpečnosť chodcov, seniorov a ľudí so zníženou schopnosťou pohybu v bezprostrednej blízkosti nemocnice.

„V celom rozsahu a s plnou vážnosťou si uvedomujeme, že výstavba novej nemocnice bude mať vplyv najmä na dopravnú dostupnosť a počas nej narastie aj záťaž na životné prostredie. Preto sme sa obrátili na skúsených odborníkov, ktorí navrhli nevyhnutné opatrenia. Verím, že ich návrhy pomôžu zmierniť negatívne dopady spôsobené výstavbou, ale v konečnom dôsledku aj zlepšiť dopravnú situáciu v Banskej Bystrici,“ uviedla riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.

Podmienky pre zlepšenie verejnej dopravy

„Naším cieľom nie je vytlačiť individuálnu automobilovú dopravu z nemocnice a jej okolia, ale vytvoriť kvalitné podmienky pre aktívne formy ostatnej dopravy, najmä zlepšiť verejnú dopravu. Rovnako chceme naučiť ľudí, aby využívali zdieľanú mobilitu. Sme presvedčení, že ak sa všetky opatrenia podarí zaviesť a budú sa navzájom prepájať, môžeme dosiahnuť požadovaný výsledok,“ objasnila vedúca pracovnej skupiny dopravných expertov Andrea Štulajterová.

K navrhovaným opatreniam patrí aj zavedenie vyhradených priestorov pre taxi a krátkodobé státie či osadenie bezpečných stojísk pre bicykle zamestnancov a návštevníkov. Pre zdravotne ťažko postihnuté osoby bude prístup do nemocnice zabezpečený.