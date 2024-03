Vjazdy na banskobystrickú pešiu zónu monitorujú, mesto chystá bezpečnostné zmeny

Zvýšenie bezpečnosti v pešej zóne v meste pod Urpínom je ambíciou banskobystrickej radnice. Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, dôvodom sú dlhodobé upozornenia obyvateľov, že zónou denne prechádza veľký počet automobilov, cyklistov či kolobežkárov, a necítia sa na nej bezpečne.

Jedným z opatrení bude vydávanie povolení na vjazd, ktoré nebudú prenosné, ale viazané na konkrétne evidenčné číslo vozidla (EČV).

Monitoring vstupov

Pešiu zónu tvorí Námestie SNP, Dolná, Lazovná i Národná ulica, Horná Strieborná, Dolná Strieborná a Nám. Š. Moysesa. Inštaláciou kamier a monitoringom vstupov do pešej zóny získalo mesto v uplynulých mesiacoch relevantné dáta v podobe počtu vstupov jednotlivých užívateľov pešej zóny.

Zároveň sa takto identifikovali aj vozidlá, ktoré do pešej zóny vstupujú najviac. Monitoring sa ukázal ako efektívny, preto samospráva zabezpečí trvalé umiestnenie kamier na odčítanie EČV na všetkých uliciach pri vstupoch do pešej zóny.

Vstupy na konkrétne EČV

Cieľom monitorovania bolo priniesť konkrétne dáta. Namerané čísla nám ukázali presné počty a časy vstupov do pešej zóny chodcov, cyklistov, kolobežiek, osobných automobilov či dodávok.

„Hoci mestská polícia neeviduje veľký počet neoprávnených vstupov do pešej zóny, nemôžeme vylúčiť, že oprávnenia sa zneužívajú, keďže nie sú vydávané na evidenčné čísla vozidiel. Preto chceme povolenia na vstup do pešej zóny vydávať ako neprenosné, aby sa viazali na konkrétne EČV. Budeme tak vedieť odsledovať, vyhodnotiť a spárovať oprávnené a neoprávnené vstupy, a následne prostredníctvom objektívnej zodpovednosti sankcionovať tých, ktorí vstup do pešej zóny nemajú povolený,“ uviedol primátor Ján Nosko.

Ulica s veľkým počtom nelegálnych vjazdov

„Osobitným problémom je Národná ulica, kde zaznamenávame aj veľký počet nelegálnych vjazdov. V Národnej, podobne ako na Nám. Štefana Moysesa pri tržnici spravíme technické opatrenia prostredníctvom umiestnenia stĺpikov, aby sme ochránili ľudí, ktorí tam sedia na terasách,“ popísal prvý viceprimátor Jakub Gajdošík s tým, že problémom sú aj vjazdy vozidiel s rozvozom jedla, ktoré chce mesto obmedziť kamerovým systémom a nastavením maximálneho času zotrvania v zóne.

Banskobystrická pešia zóna v historickom centre mesta vznikla v roku 1993. Cyklisti majú od roku 2013 povolený vstup na pešiu zónu bez toho, aby museli zosadnúť z bicykla, pričom môžu jazdiť rýchlosťou maximálne 20 kilometrov za hodinu. V súčasnosti sa k užívateľom pešej zóny pridávajú aj kolobežkári, skateboardisti i korčuliari.

Prioritou mesta je z pešej zóny opäť vytvoriť bezpečný a chránený priestor. Na dopravnej komisii sa preto otvorila aj otázka zákazu jazdy na bicykli či kolobežke po námestí, o čom sa bude ešte diskutovať počas prípravy samotného všeobecne záväzného nariadenia.