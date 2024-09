Pod Strečnom dôjde k novým dopravným obmedzeniam, potrebná bude úplná uzávera cesty

Pod Strečnom dôjde v najbližších dňoch k novým dopravným obmedzeniam. V súčasnosti je premávka pod Strečnom bez dopravných obmedzení, jazdí sa obojsmerne v zúžených jazdných pruhoch, nakoľko to dovoľujú aktuálne vykonávané práce.

Úplná uzávera cesty

Ako ďalej informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová, počas nadchádzajúceho víkendu, v sobotu 7. septembra a v nedeľu 8. septembra 2024, bude nutná úplná uzávera cesty. Úplná uzávera cesty potrvá počas víkendu 7. – 8. septembra 2024 v čase od 7:00 v sobotu ráno do 19:00 v nedeľu podvečer.

„Náročný a nebezpečný charakter prác, ktoré sa budú vykonávať, vyžaduje úplnú výluku dopravy. Je naplánovaných päť vzletov vrtuľníka, ktorý bude na stavbu prevážať ťažký a objemný stavebný materiál na budovanie dynamických bariér a záchranných sietí,“ uviedla Jana Lukáčová.

Obnova premávky

V nedeľu 8. septembra 2024 po 19:00 bude cesta prejazdná obojsmerne bez obmedzení, a to až do pondelka do 7:00. „Následne od pondelka 9. septembra, od siedmej hodiny rannej, do piatka 27. septembra 2024, bude počas pracovných dní premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a striedavo riadená semaformi,“ priblížila Lukáčová.

V ďalších dňoch rozhodne krízový štáb Okresného úradu Žilina, podľa stavu a charakteru prác, o ďalších víkendových uzáverách cesty, ktoré boli plánované v pôvodnom harmonograme.