Úplná uzávierka cesty pod Strečnom počas víkendu. Aké sú obchádzkové trasy? (video+foto)

Vodiči musia v sobotu od 14:00 počítať s úplnou uzávierkou cesty pod Strečnom. Dôvodom sú sanačné práce na skale nad cestou číslo I/18. Obmedzenie potrvá do nedele 11. augusta do 19:00. Obchádzková trasa v okresoch Martin a Turčianske Teplice vedie po ceste číslo II/519 Príbovce – Nitrianske Pravno.

Úplne uzavreté budú tieto cesty

Žilinská polícia zároveň upozorňuje, že po cestách tretej triedy je zakázaná jazda nákladným motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12-tisíc kilogramov alebo jazdným súpravám s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 12-tisíc kilogramov, okrem výnimiek.

Z dôvodu konania Rajeckého maratónu budú úplne uzavreté cesty I/64, III/2111, III/2112 a III/2110 v k. ú. Rajec, Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany, a to v sobotu 10. augusta od 8:30 do 14:00. Vodiči môžu využiť obchádzkovú trasu po ceste I/18 zo Žiliny do Martina, následne na cestu I/65 Martin – Príbovce, II/519 Príbovce – Nitrianske Pravno.

Kontrolu vykonajú aj na odporúčaných obchádzkových trasách

Polícia upozorňuje, že pri tejto obchádzkovej trase je potrebné počítať s úplnou uzávierkou cesty I/18, Strečno. Druhá obchádzková trasa bude vodičom k dispozícii po ceste I/61 z Považskej Bystrice do Ilavy a následne po ceste II/574 cez Valaskú Belú do Prievidze.

Žilinská polícia na sociálnej sieti zároveň upozornila, že v súvislosti s dopravným obmedzením na ceste pod Strečnom vykonávajú kontrolu aj na odporúčaných obchádzkových trasách.

„Obchádzková trasa po ceste II/583 je určená pre motorové vozidlá, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 7,5 tony. Vozidlá, ktoré prekračujú túto hmotnosť majú prejazd týmto úsekom zakázaný. Vodičov, ktorý nerešpektujú tento zákaz sankcionujeme a otáčame späť,“ napísala polícia.