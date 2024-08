Po víkendovej uzávere Strečna bude premávka v oboch smeroch na istý čas bez obmedzení

Po víkendovej uzávere Strečna bude premávka v oboch smeroch bez obmedzení do 6. septembra. Dôvodom je koniec letných prázdnin a oslavy 80. výročia SNP. Ako informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová, cesta pod Strečnom bude úplne uzavretá od soboty 24. augusta od 7:00 do nedele 25. augusta do 19:00. Počas víkendovej uzávery cesty môžu vodiči využívať obchádzkové trasy.

Obchádzka pre osobnú dopravu je vedená po ceste II. triedy 583 cez Terchovú. Obchádzka pre nákladnú dopravu medzi Žilinou a Martinom je vedená cez Rajeckú dolinu po ceste I/64 na horský priechod Fačkov a horský priechod Vyšehradné. Pre nákladnú tranzitnú dopravu v smere západ – východ bude odklon na diaľničnej križovatke Trnava a ďalej po R1 na Zvolen.

„Počas horolezeckých prác vo výškach boli v uplynulých týždňoch vyčistené dynamické bariéry a siete, začali sa prípravné práce pre výmenu ochranných sietí a montáž a demontáž ochranných plotov. Vŕtajú sa tiež diery na stĺpy nových ochranných plotov a svah sa postupne sanuje. Pracovníci kontrolovane uvoľňujú a spúšťajú nestabilné kamene a skaly. Z miesta práce sa odváža sa veľké množstvo sutiny aj odstránených drevín,“ priblížila Jana Lukáčová.

Práce sú kontinuálne monitorované kamerovým systémom a potrvajú do konca novembra tohto roka. Hodnota diela je 3 479 000 eur s DPH.