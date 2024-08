Práce na sanácii strečnianskeho skalného brala pokračujú podľa plánu, na ceste I/18 nastanú dopravné obmedzenia (foto)

Po mesiaci prác na sanácii skalného brala v rámci projektu „I/18 Žilina – Strečno km 471.400 – 472.400 sanácia nestabilného svahu“ sa uskutočnil dňa 1. 8. 2024 kontrolný deň. Slovenská správa ciest (SSC) ako investor projektu skonštatovala, že stavebné práce napredujú v súlade s projektom a schváleným harmonogramom.

Striedavá premávka

Zhotoviteľ prác spoločnosť SWIETELSKY stavební s. r. o. vyčistila dynamické bariéry a ochranné ploty, namontovala prístupové cesty, tzv. ferraty, vykonala zaistenie sutinových polí a ďalšie sanačné práce vrátane odvozu vyťaženého materiálu. V nasledujúcich týždňoch budú práce na sanácii brala pokračovať, čo si vyžiada nevyhnutné dopravné obmedzenia.

Zástupca zhotoviteľa Milan Chodacki zo spoločnosti Swietelsky stavební počas brífingu Slovenskej správy ciest po skončení kontrolného dňa sanačných prác na skalnom brale Strečno. Strečno, 1. august 2024. Foto: SITA/Milo Fabian

Od pondelka 5. augusta 2024 bude počas pracovných dní premávka vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Striedavá premávka v jednom jazdnom pruhu počas pracovných dní potrvá do konca septembra 2024. Počas víkendov bude úsek cesty I/18 pod Strečnom úplne uzavretý od soboty 7:00 do nedele do 19:00.

Prvá úplná uzávera začne v sobotu 10. 8. 2024 až o 14:00 z dôvodu konania Rajeckého maratónu na obchádzkovej trase. Ďalšie úplne uzávery úseku cesty I/18 pod Strečnom sú naplánované na tieto víkendy: 10. – 11. augusta; 17. – 18. augusta; 24. – 25. augusta; 7. – 8. septembra; 14. – 15. septembra; 21. – 22. septembra; 28. – 29. septembra 2024.

Obchádzkové trasy

Obojsmerná obchádzková trasa pre osobnú dopravu bude vedená po ceste II. triedy 583 cez Terchovú. Obchádzka pre nákladnú dopravu medzi Žilinou a Martinom bude vedená cez Rajeckú dolinu po ceste I/64 na horský priechod Fačkov, cez Nitrianske Pravno a horský priechod Vyšehradné.

Sanačné práce na skalnom brale na ceste 1/18 v úseku Strečno – Dubná skala. Strečno, 1. august 2024. Foto: SITA/Milo Fabian

Pre nákladnú tranzitnú dopravu v smere západ – východ bude odklon na diaľničnej križovatke Trnava a ďalej po R1 na Zvolen, Lučenec a Rimavskú Sobotu, prípadne zo Zvolena s pokračovaním cez Donovaly alebo Čertovicu.

Keďže intenzita dopravy v úseku pod Strečnom je cca 40-tisíc vozidiel denne, vodiči by mali využívať obchádzkové trasy aj počas pracovných dní. SSC žiada všetkých motoristov o dôsledné dodržiavanie pravidiel jazdy na svetelnej signalizácii. Verejnosť budeme informovať o každej plánovanej víkendovej uzávere.