Most pri Trnave vstupuje do ďalšej etapy, začali sa prípravy na opravu druhej strany

Investícia strategického mostu pri Trnave ide do ďalšej etapy. Za približne štyri mesiace sa podarilo hĺbkovo opraviť celý ľavý most na R1 ponad D1 v smere z Nitry do Trnavy. Práce na moste prebehli podľa časového harmonogramu s maximálnym ohľadom na plynulosť dopravy.

Pracovníci a mechanizmy sa tak už môžu presunúť na opačnú stranu mosta v smere z Trnavy na Nitru. Tento víkend začnú prípravné práce na osadení dopravného značenia. Od 12. augusta sa spúšťajú samotné opravy.

Práce trvali štyri mesiace

Práce sú opäť rozvrhnuté tak, aby nevyhnutné obmedzenia mali čo najmenší možný dopad na dopravu.

„Práce na moste v smere do Trnavy prebiehali aj počas nočných hodín a víkendov, vďaka tomu sme stihli termín a môžeme sa posunúť ďalej. Strategický most na R1 má za sebou viac ako štyri dekády fungovania a jeho komplexná oprava je absolútne nevyhnutná. Len vďaka nej bude slúžiť motoristom ďalšie dekády,“ podotkol Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS.

Práce na moste z Nitry do Trnavy sa spustili začiatkom apríla. Za štyri mesiace sa z mosta demontovalo existujúce príslušenstvo a vybúrali existujúce rímsy a vyrovnávací betón až na nosnú konštrukciu.

Následne sa položila na most nová izolácia, mostné závery, odvodňovače, vozovka, rímsy, zvodidlá a zábradlia. Oprava si v prvých mesiacoch vyžiadala uzavretie pripojenia z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava.

Nadchádzajúce opravy prebehnú rovnako

Počas nadchádzajúcich opráv opačného smeru bude NDS postupovať rovnako ako pri ľavej strane. Práce sa rozdelia do dvoch fáz, aby sa v maximálnej miere zachovala plynulosť dopravy. Najprv sa začne oprava vonkajšej časti mostu do Nitry. Teda odstavia sa dva jazdné pruhy a doprava bude pokračovať v dvojici jazdných pruhov pri strede mosta.

Po dokončení opravy sa doprava presmeruje na už opravenú vonkajšiu časť mosta a práce sa presunú k stredovej rímse. Práve tento spô riadenia dopravy sa ukázal najefektívnejší už počas opráv opačného smeru. Napriek všetkému úsiliu zachovať dopravu však pre najbližšie mesiace bude nevyhnutné uzavrieť pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Žilina – Nitra.

Pre motoristov cestujúcich v smere zo Žiliny na Nitru bude vyznačená obchádzková trasa cez križovatku Modranka. Z diaľnice D1 budú vozidlá odvedené na R1 smer Trnava. V križovatke Modranka sa otočia a vrátia na most v smere na Nitru.