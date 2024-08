Renovácia cesty R2 z Rimavskej Soboty do Lučenca obmedzí dopravu, práce budú rozdelené na tri etapy

Počas piatich dní počnúc utorkom budú cestári renovovať vozovku na rýchlostnej ceste R2 v ľavom jazdnom páse v kilometri 301,520 – 303,570 v smere z Rimavskej Soboty do Lučenca. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že práce budú rozdelené do troch etáp a doprava počas nich bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. NDS zároveň apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.