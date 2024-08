Bratislava upozorňuje na dopravné obmedzenia na Karadžičovej, odstraňujú následky poruchy

V súvislosti s víkendovou poruchou vodovodného potrubia na Karadžičovej ulici v Bratislave je v niektorých úsekoch dočasne obmedzená doprava. Ako informuje magistrát na sociálnej sieti, obmedzenia súvisia s odstraňovaním následkov poruchy.

„Na krátkom úseku medzi Poľskou a Justičnou v smere do centra je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu,“ uvádza mesto. V smere z centra na Trnavské mýto v úseku od Poľnej po Justičnú ulicu slúži cesta len na vjazd do okolitých objektov.

„Pre prejazd odbočte na Poľnú a použite obchádzku okolitými ulicami. Doprava medzi Justičnou a Bazovou v smere na Trnavské mýto je uzavretá,“ upozorňuje mesto s tým, že obmedzenia sa môžu dočasne meniť v súvislosti s aktuálnymi prácami. Poruchu potrubia odstránili, nasledujú práce na oprave vozovky.