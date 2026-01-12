Možnosti nabíjania elektromobilov v Pezinku sa rozšíria, mesto vybuduje sieť staníc za viac než dvestotisíc eur

V Pezinku sa zásadne zvýši dostupnosť nabíjania pre elektromobily. Mesto totiž z Plánu obnovy získalo 230 625 eur na vybudovanie siete nabíjacích staníc, ktoré vzniknú na siedmich miestach. Hovorca mesta Pezinok Michal Lukáč priblížil, že miesta sa podarilo vybrať v spolupráci so ZSE, aby boli stanice technicky pripojiteľné a mali k dispozícii potrebnú kapacitu. Realizáciu zabezpečí spoločnosť AgeVolt Slovakia s.r.o., pričom lehota na dokončenie projektu je stanovená do júna tohto roku.
„Budovanie nabíjacej infraštruktúry vnímame ako praktický krok, ktorý pomôže obyvateľom aj návštevníkom mesta. Elektromobilita sa postupne stáva bežnou súčasťou dopravy a našou úlohou je pripraviť Pezinok tak, aby ľudia mali nabíjanie dostupné v rôznych častiach mesta – a zároveň aby projekt dával zmysel aj technicky, vzhľadom na kapacity siete,“ uviedol primátor Pezinka Roman Mács.
Stanice budú vybudované pri plavárni na Komenského ulici, na Meisslovej ulici, na ulici Laca Novomeského, na Silvánovej, na Svätoplukovej, v lokalite Za hradbami a pri amfiteátri. Mesto bude priebežne informovať o harmonograme a postupe realizácie, aby mali obyvatelia včas prehľad o prípadných obmedzeniach a tiež o termínoch spustenia jednotlivých nabíjacích miest.