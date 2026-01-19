Politická kríza v Bulharsku sa prehlbuje. Pred očakávanými predčasnými voľbami do parlamentu odstupuje prezident Radev

Vláda premiéra Rosena Žeľazkova podala demisiu v decembri v reakcii na rozsiahle protikorupčné protesty
Rumen Radev
Odstupujúci bulharský prezident Rumen Radev. Foto: Archívne, SITA/AP
Bulharský prezidentRumen Radev v pondelok oznámil svoje rozhodnutie podať demisiu, čím ešte viac prehĺbil politickú krízu pred predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré by sa mali konať na jar tohto roku.

„Dnes sa k vám prihováram poslednýkrát ako prezident Bulharska… zajtra (v utorok) odstúpim zo svojej funkcie,“ povedal Radev v prejave odvysielanom v celoštátnej televízii.

V decembri podala demisiu vláda premiéraRosena Žeľazkova v reakcii na rozsiahle protikorupčné protesty súvisiace s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2026. Keďže prezidentovi Radevovi sa nepodarilo presvedčiť parlamentné strany, aby zostavili novú vládu, budú sa v najmladšej krajine eurozóny konať predčasné voľby, ktorých presný dátum ešte nebol vyhlásený. Do volieb krajinu povedie dočasná úradnícka vláda.

Bulharsko, ktoré je najchudobnejšou krajinou Európskej únie (EÚ), vstúpila do eurozóny 1. januára 2026. Krajina patrí medzi najhoršie hodnotené štáty EÚ v indexe vnímania korupcie Transparency International a od roku 2020 zažila už sedem predčasných parlamentných volieb.

