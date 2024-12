Košický samosprávny kraj avizuje zmeny vo verejnej doprave, týkať sa budú vlakov aj autobusov

Od 15. decembra nastanú zmeny vo verejnej doprave, týkať sa budú vlakov aj autobusov. Ako uviedol Košický samosprávny kraj (KSK) cieľom je skvalitniť verejnú dopravu a urýchliť cestovanie. Zároveň by sa mala zlepšiť koordinácia a nadväznosť medzi vlakmi a autobusmi. Ide tiež o reakciu na opodstatnené pripomienky cestujúcich.

„V rámci železničnej dopravy dôjde k skvalitneniu najmä na linkách Poprad – Spišská Nová Ves – Košice a Lipany – Sabinov – Prešov – Košice, na ktorých budú od 15. decembra premávať vlaky v celodenných 60-minútových intervaloch počas celého týždňa,“ informuje košická župa.

Zlepšenia najviac pocítia obyvatelia Gemera

Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, v rámci Košického kraja by mali zlepšenia najväčšmi pocítiť obyvatelia Gemera. „Na úspešne prevádzkovanej taktovej linke Rožňava – Dobšiná – Poprad pridávame ďalšie ranné spoje. Na trase medzi Rožňavou a Štítnikom zavádzame taktovú dopravu s pravidelnými odchodmi a vyšším počtom spojov, zároveň so zlepšením koordinácie na nadväzné autobusové spoje v smere Čierna Lehota, Brdárka a Plešivec. Taktiež zabezpečíme koordináciu spojov s dopravnými službami Banskobystrického samosprávneho kraja medzi Rožňavou, Štítnikom a Jelšavou,“ priblížil.

Doplnil, že zapracovali i mnohé pripomienky od obcí a cestujúcich tak, aby skvalitnili autobusovú dopravu, a tiež aby cestujúci mohli naplno využiť výhody zónovej tarify platnej od tohtoročného augusta.

Zmena cestovných poriadkov na Zemplíne

Na Zemplíne by zmena cestovných poriadkov mala priniesť najmä zlepšenie dopravy pre študentstvo a žiactvo škôl. V Trebišove sa tiež zmenia názvy autobusových zastávok. Tým by sa mali zosúladiť so štandardmi platnými v IDS Východ, a tiež by sa mala zvýšiť informovanosť cestujúcich.

„Zapracované budú taktiež desiatky oprávnených požiadaviek obcí a cestujúcich, vrátane posilnenia dopravy tam, kde súčasná ponuka spojov nezodpovedá dopytu. Na celom území východného Slovenska dôjde k viacerým úpravám odchodov autobusových spojov, preto je dôležité skontrolovať si cestovné poriadky na stránke www.cp.sk,“ uzatvára KSK.