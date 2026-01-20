EÚ plánuje zakázať čínskych dodávateľov v kritickej infraštruktúre

EÚ chce znížiť závislosť na zahraničných dodávateľoch a posilniť bezpečnosť infraštruktúry.
Európska únia plánuje predstaviť návrhy na vylúčenie takzvaných „vysokorizikových“ čínskych dodávateľov z kritickej infraštruktúry v Európe. Má ísť o súčasť zákroku EÚ voči zníženiu závislosti od tretích krajín a zvýšenie bezpečnostných štandardov.

Vzťahy medzi Bruselom a Pekingom sú napäté, pričom EÚ kritizuje Čínu pre neférovú konkurenciu a existujú aj bezpečnostné obavy, ktoré pravidelne zdôrazňuje Washington. Európska komisia plánuje zverejniť návrh na revíziu pravidiel kybernetickej bezpečnosti, ktorého cieľom je obmedziť prístup zahraničných spoločností považovaných za bezpečnostné hrozby.

Už v roku 2023 Európska komisia vyzvala členské štáty, aby vylúčili zariadenia Huawei a ZTE z mobilných sietí z dôvodu bezpečnostných rizík, a teraz chce spraviť zákaz povinným. Právomoci národných úradov vydávať obmedzenia zatiaľ využila menej ako polovica krajín EÚ.

Komisia chystá aj zákon o digitálnych sieťach

Spojené štáty už dávno zakázali Huawei a snažia sa presvedčiť spojencov, aby postupovali rovnako z obáv, že produkty by mohli slúžiť na sledovanie komunikácií. Povinné obmedzenia EÚ by sa mohli rozšíriť aj na ďalšie čínske firmy, napríklad vyrábajúce solárne panely.

Komisia môže tiež zaradiť kritériá „suverénnosti“ pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti cloudových služieb, čo by vylúčilo americké spoločnosti, ktoré v súčasnosti dominujú na európskom trhu. Téma je podporovaná Francúzskom, no prijatie mešká pre hlboké rozpory medzi 27 členskými štátmi.

Okrem toho Komisia pripravuje návrh zákona o digitálnych sieťach, ktorý má významne prepracovať telekomunikačné siete v Európe a zvýšiť ich konkurencieschopnosť i investície. Problémom je však fragmentácia sektora telekomunikácií a obrany kvôli národným pravidlám, ktoré komplikujú rozšírenie a škálovanie.

Budú férové príspevky?

Na modernizáciu telekomunikačných sietí podľa Bruselu potrebuje EÚ investíciu 200 miliárd eur. V pripravovanom návrhu sa nepočíta s povinnosťou „férových príspevkov“ od veľkých globálnych internetových spoločností za využívanú šírku pásma, čo bolo aj predmetom dohody o clách medzi EÚ a USA.

Členské štáty budú mať do roku 2035 čas na prechod z medených telekomunikačných sietí na rýchlejšie optické siete. Oba dokumenty budú musieť schváliť členské štáty a Európsky parlament.

