Šramková nezopakovala svoje grandslamové maximum vo dvojhre, na Australian Open skončila už v 1. kole

Súperkou Rebeccy Šramkovej v 1. kole dvojhry žien na Australian Open 2026 bola Lotyška Jelena Ostapenková.
Australian Open Tennis
Jelena Ostapenková (vpravo) z Lotyšska dostáva gratuláciu od Slovenky Rebeccy Šramkovej po zápase prvého kola tenisového turnaja Australian Open v Melbourne v Austrálii v utorok 20. januára 2026. Foto: SITA/AP
Slovenská tenistka Rebecca Šramková ukončila svoje účinkovanie vo dvojhre na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne už v prvom kole. Nad jej sily bola dvadsiata štvrtá nasadená Lotyška Jelena Ostapenková, ktorej podľahla 4:6, 4:6 po 77 minútach hry.

Zverenka trénera Milana Martinca a kondičného kouča Petra Lopatu bola jedinou slovenskou tenistkou v hlavnej súťaži dvojhry. V Melbourne však ešte nastúpi v debli, kde vytvorí pár s Češkou Lindou Noskovou.

Dvadsaťdeväťročná hráčka Národného tenisového centra mala zápas rozbehnutý nepriaznivo, keď prehrávala 4:6 a 1:5. Napriek tomu dokázala v druhom sete zabojovať a priblížila sa súperke na rozdiel jedného gemu. Za stavu 4:5 však Ostapenková využila výhodu servisu a zabezpečila si postup do druhého kola.

Pre Šramkovú to bola tretia účasť v hlavnom „pavúku“ dvojhry v Melbourne Parku. Vlani stroskotala v 2. kole na rakete poľskej favoritky Igy Swiatekovej, čo je dosiaľ jej najlepší výsledok vo dvojhre nielen na Australian Open, ale aj celkovo na grandslamových turnajoch.

