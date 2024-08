Košický samosprávny kraj by mohol z eurofondov zrekonštruovať cesty a mosty za viac ako 19 miliónov eur

Košický samosprávny kraj (KSK) by mohol zrekonštruovať cesty a mosty za viac ako 19 miliónov eur z eurofondov. Dotknúť by sa to mohlo napríklad nadjazdu v Trebišove, mosta cez rieku Torysa v obci Ploské, kam by mohli smerovať viac ako tri milióny eur, ale aj rekonštrukcie cesty medzi križovatkou Kostoľany nad Hornádom do obce Sokoľ, ktorá by mala stáť vyše dva milióny eur.

Obnova financovaná z eurofondov

„Rada partnerstva Košického kraja schválila 8 projektových zámerov na rekonštrukciu mostov a ciest za 19,5 milióna eur, čím ich zaradila medzi priority v Integrovanej územnej stratégii. Znamená to, že župa bude môcť ich obnovu financovať z eurofondov, alokovaných pre Košický samosprávny kraj (KSK) na roky 2021 – 2027,“ uvádza KSK.

Informáciu vzali počas svojho 15. zasadnutia na vedomie poslanci krajského zastupiteľstva. Tí budú v dohľadnom čase rozhodovať aj o finančnej spoluúčasti župy na jednotlivých projektoch. Spoluúčasť by mala byť osem percent z jednotlivých súm projektových zámerov. Ide o podmienku získania prostriedkov z eurofondov.

Dve tretiny mostov sú v zlom stave

„Verím, že všetky schválené projektové zámery sú pripravené tak, že budú úspešné aj na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Až dve tretiny z celkového množstva 657 mostov v Košickom kraji sú aktuálne v zlom, veľmi zlom alebo havarijnom stave. Preto sú pre nás mosty prioritou pri žiadostiach o eurofondy na cestnú infraštruktúru. Som rád, že po rokoch sa dočká rekonštrukcie aj viac než 50-ročný nadjazd ponad železničnú trať v Trebišove, ktorý je v zlom stavebno-technickom stave,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Dodal, že na rekonštrukciu tohto nadjazdu by mal smerovať najväčší objem prostriedkov, a to temer osem miliónov eur.

Medzi eurofondovými prioritami kraja je aj modernizácia cesty Hrašovník-spojka, či mosta vedúceho ponad rieku Bodva pred obcou Debraď. Na každý z týchto projektov by malo smerovať približne 1,2 milióna eur.

„Župa chce použiť eurofondy i na rekonštrukciu mostov M1061 v obci Chrasť nad Hornádom (959-tisíc eur), M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance (820-tisíc eur) a M836 cez horský potok na hranici okresov Košice/Spišská Nová Ves (436-tisíc eur),“ dopĺňa KSK.