Most pred obcou Debraď pri Košiciach začínajú rekonštruovať, dopravu bude riadiť semafor

Most pred obcou Debraď (okres Košice-okolie) začínajú rekonštruovať. Práce na moste M2575 cez rieku Bodva, na ceste III/3364 budú stáť podľa zmluvy vyše 809-tisíc eur. Zhotoviteľ by mal hotové dielo odovzdať do 140 dní od prevzatia staveniska.

Premávku bude riadiť semafor

Ako informuje Košický samosprávny kraj (KSK), práce budú realizované v dvoch etapách a premávka bude vedená obojsmerne, vždy v jednom jazdnom pruhu. Riadiť ju bude semafor. Čoskoro by sa mali začať prípravné práce, napríklad výrub stromov. V prípade vhodných poveternostných podmienok by sa mohlo začať aj s čiastočným búraním mosta.

„Ide o jednopoľový most, jeho nosnú konštrukciu tvoria tyčové prefabrikáty typu Vloššák s priečnym predpätím, s premenlivou hrúbkou spádového betónu. Opory sú masívne betónové. Cestná komunikácia je dvojpruhová, smerovo nerozdelená, asfaltová. Na moste sú obojstranné železobetónové rímsy. Na železobetónových rímsach je obojstranné trojmadlové zábradlie,“ uvádza košická župa.

Doplnila, že na vozovke sú poruchy, napríklad sieťové trhliny, ale aj priečne a pozdĺžne nerovnosti. Zvetraný je aj betón na rímsach, ktorý sa rozpadáva.

Vybúrajú aj časť spodnej stavby

„Na nosníkoch je odhalená skorodovaná mäkká aj tvrdá výstuž. Na spodnej ploche nosníkov badať vlhké škvrny, čo dokazuje nefunkčnosť hydroizolácie. Povrch betónových opôr a krídel je značne zvetraný a rozpadávajúci sa,“ menuje samospráva ďalšie nedostatky mosta. Doplnila, že most má aj nedostatočnú veľkosť mostného otvoru na prevedenie prietokov.

Zhotoviteľ by mal najprv upraviť koryto a okolie mosta. Následne bude zbúraná nosná konštrukcia tvorená štyrmi nosníkmi typu Vloššák. Vybúraná bude aj časť spodnej stavby. Vybudovaná bude nová spodná stavba a nosná konštrukcia, taktiež prechodová oblasť a mostný zvršok so zábradľovým zvodidlom.

Do požadovanej geometrie by mala byť dobudovaná aj cesta, urobená bude vozovka a osadia aj bezpečnostné zariadenia. Práce by sa mali zavŕšiť terénnymi úpravami.