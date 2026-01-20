Ukrajina zadržala ruského vojaka, ktorého podozrieva z popravy deviatich ukrajinských vojnových zajatcov

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) zadržala ruského vojaka, ktorého podozrieva z popravy deviatich ukrajinských vojnových zajatcov. Incident sa stal 10. októbra 2024 v ruskej Kurskej oblasti. Ako referuje spravodajský web Kyiv Independent, uviedol to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Analytici z DeepState informovali o zabití ukrajinských vojakov 13. októbra 2024 s odvolaním sa na zdroje z ukrajinskej 1. tankovej brigády.
Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec vyzval medzinárodné organizácie, aby zareagovali na správu o poprave ukrajinských obrancov. „Popravy sú čoraz častejšie. Podľa OSN je 95 % vojnových zajatcov vystavených mučeniu a odopierajú im aj základné potreby. Zlé zaobchádzanie Ruska s ukrajinskými vojnovými zajatcami je akt barbarstva a závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva aj pravidiel vedenia vojny,“ uviedol Lubinec.
Poprava vojnových zajatcov je hrubým porušením Ženevských dohovorov a predstavuje závažný medzinárodný zločin. Napriek tomu existuje množstvo správ o tom, že ruské jednotky popravovali ukrajinských vojakov potom, čo sa vzdali. Podľa dôkazov, ktoré zhromaždila ukrajinská vláda, ruské sily od roku 2022, keď Moskva začala vojnu proti Ukrajine, popravili viac ako 300 ukrajinských vojnových zajatcov.