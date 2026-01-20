Škoda Auto vlani prekonala miliónovú hranicu predaja, v Európe je tretia najpredávanejšia

Automobilka Škoda Auto dodala v roku 2025 zákazníkom po celom svete 1 043 900 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 12,7 percent a najlepší výsledok značky za posledných šesť rokov. Na svojom hlavnom trhu v Európe sa Škoda po prvý raz stala treťou najpredávanejšou automobilovou značkou, keď tam dodala 836 200 vozidiel, čo je o 9,9 percent viac než rok predtým.
K výraznému úspechu prispel najmä rast predaja elektrifikovaných vozidiel. Dodávky plne elektrických modelov sa medziročne viac než zdvojnásobili na 174 900 kusov, pričom predaj plug-in hybridov vzrástol na 43 800 vozidiel. V Európe tak tvorili elektromobily a plug-in hybridy spolu 25,7 percent všetkých dodávok značky, pričom Škoda obsadila štvrtú priečku medzi výrobcami elektromobilov s trhovým podielom 6,8 percent.
Najpredávanejšie modely
Najväčším európskym trhom značky zostáva Nemecko s 211 100 dodanými vozidlami, nasledované Českou republikou, Spojeným kráľovstvom, Poľskom a Francúzskom. Výrazné nárasty zaznamenala automobilka aj v severských krajinách, najmä v Dánsku a Holandsku.
Najpredávanejší na Slovensku: Škoda Elroq. Tu sú 3 dôvody prečo kúpiť a 2 dôvody prečo radšej nekúpiť - FOTO
Globálne najpredávanejším modelom Škody bola v roku 2025 Octavia s 190 300 dodanými vozidlami. Nasledovali modely Kodiaq (130 400), Kamiq (125 900), Fabia (119 100) a Karoq (102 600). Medzi elektromobilmi dominovali modely Elroq a Enyaq, pričom Elroq sa stal druhým najpredávanejším elektromobilom v Európe a jednotkou v niekoľkých krajinách vrátane Slovenska.
Silný rast zaznamenala Škoda aj mimo Európy. V Indii dodala rekordných 70 600 vozidiel, čo je medziročný nárast o 96,1 percent. Automobilka zároveň spustila výrobu modelov Slavia a Kushaq vo Vietname a rozšírila svoje pôsobenie v regióne ASEAN a na Blízkom východe. Rast pokračoval aj v Turecku a v severnej Afrike.
Zásadný úspech
Podľa predsedu predstavenstva Škoda Auto Klausa Zellmera, značka vlani dosiahla zásadný úspech. „Dodávky v roku 2025 prekročili hranicu jedného milióna vozidiel a Škoda sa stala treťou najpredávanejšou značkou v Európe. Tento úspech je výsledkom práce našich zamestnancov, silnej dílerskej siete a dôvery zákazníkov,“ uviedol Zellmer. Podľa neho zákazníci oceňujú širokú ponuku pohonov od spaľovacích motorov až po plne elektrické vozidlá.
Registrácie nových vozidiel na Slovensku vzrástli, najobľúbenejšou značkou je Škoda
Automobilka očakáva, že rok 2026 bude v znamení ďalšieho posilnenia elektromobility. Na trh plánuje uviesť mestský elektrický crossover Epiq a veľké sedemmiestne SUV Peaq, ktoré zdvojnásobia portfólio plne elektrických modelov značky Škoda.