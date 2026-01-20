Škoda Auto vlani prekonala miliónovú hranicu predaja, v Európe je tretia najpredávanejšia

Najväčším európskym trhom značky zostáva Nemecko, Silný rast však Škoda zaznamenala aj mimo Európy.
Globálne najpredávanejším modelom Škody bola v roku 2025 Octavia s 190 300 dodanými vozidlami.
Automobilka Škoda Auto dodala v roku 2025 zákazníkom po celom svete 1 043 900 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 12,7 percent a najlepší výsledok značky za posledných šesť rokov. Na svojom hlavnom trhu v Európe sa Škoda po prvý raz stala treťou najpredávanejšou automobilovou značkou, keď tam dodala 836 200 vozidiel, čo je o 9,9 percent viac než rok predtým.

K výraznému úspechu prispel najmä rast predaja elektrifikovaných vozidiel. Dodávky plne elektrických modelov sa medziročne viac než zdvojnásobili na 174 900 kusov, pričom predaj plug-in hybridov vzrástol na 43 800 vozidiel. V Európe tak tvorili elektromobily a plug-in hybridy spolu 25,7 percent všetkých dodávok značky, pričom Škoda obsadila štvrtú priečku medzi výrobcami elektromobilov s trhovým podielom 6,8 percent.

Najpredávanejšie modely

Najväčším európskym trhom značky zostáva Nemecko s 211 100 dodanými vozidlami, nasledované Českou republikou, Spojeným kráľovstvom, Poľskom a Francúzskom. Výrazné nárasty zaznamenala automobilka aj v severských krajinách, najmä v Dánsku a Holandsku.

Globálne najpredávanejším modelom Škody bola v roku 2025 Octavia s 190 300 dodanými vozidlami. Nasledovali modely Kodiaq (130 400), Kamiq (125 900), Fabia (119 100) a Karoq (102 600). Medzi elektromobilmi dominovali modely Elroq a Enyaq, pričom Elroq sa stal druhým najpredávanejším elektromobilom v Európe a jednotkou v niekoľkých krajinách vrátane Slovenska.

Silný rast zaznamenala Škoda aj mimo Európy. V Indii dodala rekordných 70 600 vozidiel, čo je medziročný nárast o 96,1 percent. Automobilka zároveň spustila výrobu modelov Slavia a Kushaq vo Vietname a rozšírila svoje pôsobenie v regióne ASEAN a na Blízkom východe. Rast pokračoval aj v Turecku a v severnej Afrike.

Zásadný úspech

Podľa predsedu predstavenstva Škoda Auto Klausa Zellmera, značka vlani dosiahla zásadný úspech. „Dodávky v roku 2025 prekročili hranicu jedného milióna vozidiel a Škoda sa stala treťou najpredávanejšou značkou v Európe. Tento úspech je výsledkom práce našich zamestnancov, silnej dílerskej siete a dôvery zákazníkov,“ uviedol Zellmer. Podľa neho zákazníci oceňujú širokú ponuku pohonov od spaľovacích motorov až po plne elektrické vozidlá.

Automobilka očakáva, že rok 2026 bude v znamení ďalšieho posilnenia elektromobility. Na trh plánuje uviesť mestský elektrický crossover Epiq a veľké sedemmiestne SUV Peaq, ktoré zdvojnásobia portfólio plne elektrických modelov značky Škoda.

