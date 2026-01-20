Fico hovoril s nemeckým kancelárom o stretnutí s Trumpom, von der Leyenovej posiela otvorený list – VIDEO

Svetoví lídri podľa Fica neberú EÚ úplne vážne.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Závery k summitu v Bruseli
Premiér Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Premiér Robert Fico hovoril v pondelok večer s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom o vážnej medzinárodnej situácii. Ako informoval na sociálnej sieti, predovšetkým mu priblížil dlhý rozhovor s prezidentom USADonaldom Trumpom a jeho ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý Fico absolvoval v sobotu večer na Floride.

„Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala EÚ, tak sme úplne inde ako teraz. Svetoví lídri neberú EÚ úplne vážne a môžeme to pripísať našim nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike,“ uviedol Fico.

V tomto duchu v utorok posiela predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej otvorený list a dáva ho na vedomie všetkým premiérom a hlavám členských štátov Európskej únie.

„Navrhol som spolkovému kancelárovi niekoľko riešení a dúfam, že skoro navštívi Slovensko, ako prisľúbil. Máme o čom hovoriť,“ poznamenal Fico s tým, že na Slovensku pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a naša ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Viac k osobe: Donald TrumpFriedrich MerzMarco RubioRobert FicoUrsula von der Leyenová
Firmy a inštitúcie: Európska komisia (EK)Európska únia
Okruhy tém: americký minister zahraničných vecí Americký prezident Nemecký kancelár predseda vlády SR Šéfka Európskej komisie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk