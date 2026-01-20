Fico hovoril s nemeckým kancelárom o stretnutí s Trumpom, von der Leyenovej posiela otvorený list – VIDEO

Premiér Robert Fico hovoril v pondelok večer s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom o vážnej medzinárodnej situácii. Ako informoval na sociálnej sieti, predovšetkým mu priblížil dlhý rozhovor s prezidentom USADonaldom Trumpom a jeho ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý Fico absolvoval v sobotu večer na Floride.
„Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala EÚ, tak sme úplne inde ako teraz. Svetoví lídri neberú EÚ úplne vážne a môžeme to pripísať našim nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike,“ uviedol Fico.
V tomto duchu v utorok posiela predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej otvorený list a dáva ho na vedomie všetkým premiérom a hlavám členských štátov Európskej únie.
„Navrhol som spolkovému kancelárovi niekoľko riešení a dúfam, že skoro navštívi Slovensko, ako prisľúbil. Máme o čom hovoriť,“ poznamenal Fico s tým, že na Slovensku pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a naša ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja.